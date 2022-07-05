Майк Тайсон назвал годы в тюрьме лучшим периодом жизни

В далеком 1992 году легенда бокса получил реальный срок за сексуальное насилие. Жертвой спортсмена стала модель Дезира Вашингтон, а Тайсона приговорили к шести годам тюремного заключения.
Удивительно, но обладатель буйного характера, Тайсон вел себя в тюрьме тихо и примерно, за что и вышел на свободу досрочно в 1995 году. По словам самого спортсмена, эти три года в тюрьме стали для него лучшими в жизни, поскольку помогли успокоиться, переосмыслить свою жизнь и обрести в ней иные ценности.
«В тюрьме я провел три лучших года в своей жизни. Там я обрёл покой. Деньги абсолютно ничего не значат, когда у вас нет покоя. Все дело в балансе. Вам нужно здравомыслие, чтобы управлять любой из сфер вашей жизни. И я обрел это здравомыслие»,
– заявил боксер.