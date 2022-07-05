Майк Тайсон назвал годы в тюрьме лучшим периодом жизни

Удивительно, но обладатель буйного характера, Тайсон вел себя в тюрьме тихо и примерно, за что и вышел на свободу досрочно в 1995 году. По словам самого спортсмена, эти три года в тюрьме стали для него лучшими в жизни, поскольку помогли успокоиться, переосмыслить свою жизнь и обрести в ней иные ценности.