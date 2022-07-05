Как сложилась жизнь сына знаменитой Фроси Бурлаковой?

У актрисы с печальной и трагической судьбой, сыгравшей Фросю Бурлакову, был сын Андрей, которого она родила в браке с режиссером Евгением Ташковым. Когда она ушла из жизни, мальчику было всего 13 лет. Она умерла в результате заражения бруцеллеза. Эта болезнь дала осложнение на всю нервную систему актрисы и у нее начались проблемы с психикой. В 43 года она бросилась под поезд, оставив предсмертную записку. А потом в жизни мальчика появились мачехи. Сначала Валентина Шарыкина, затем Татьяна Васильева.

Фото: New Magazine New Magazine

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После школы Андрей поступил в Щукинское училище. Со студенческих лет начал сниматься в кино. Первую главную роль сыграл в военной киноленте Александра Сурина “Сашка”. А затем снялся у отца в драме “Подросток”.

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Андрей Ташков был женат трижды. Но ни один из браков не сложился. Сегодня он счастлив в отношениях с Еленой Кореневой. Они живут гостевым браком: проживают на одной лестничной площадке и ходят друг к другу в гости.

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