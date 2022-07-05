Как сложилась жизнь сына знаменитой Фроси Бурлаковой?

У актрисы с печальной и трагической судьбой, сыгравшей Фросю Бурлакову, был сын Андрей, которого она родила в браке с режиссером Евгением Ташковым. Когда она ушла из жизни, мальчику было всего 13 лет. Она умерла в результате заражения бруцеллеза. Эта болезнь дала осложнение на всю нервную систему актрисы и у нее начались проблемы с психикой. В 43 года она бросилась под поезд, оставив предсмертную записку. А потом в жизни мальчика появились мачехи. Сначала Валентина Шарыкина, затем Татьяна Васильева.
После школы Андрей поступил в Щукинское училище. Со студенческих лет начал сниматься в кино. Первую главную роль сыграл в военной киноленте Александра Сурина “Сашка”. А затем снялся у отца в драме “Подросток”.
Андрей Ташков был женат трижды. Но ни один из браков не сложился. Сегодня он счастлив в отношениях с Еленой Кореневой. Они живут гостевым браком: проживают на одной лестничной площадке и ходят друг к другу в гости.
Сегодня актеру 65 лет. Ташков уже давно привык к тому, что он известен не только как исполнитель ролей в таких фильмах как «Сыщик» и «Подросток», но и как сын Екатерины Савиновой, которая сыграла легендарную Фросю Бурлакову и режиссера Евгения Ташкова, снявшего «Майор Вихрь».