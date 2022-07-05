Как создательница 8 марта Клара Цеткин боролась за права женщин

5 июля исполняется 165 лет со дня рождения легенды коммунистического движения, немецкой активистки Клары Цеткин. Жизнь ее была полна противоречий. Всемирно известная феминистка, она учредила Международный день 8 марта – праздник, который сегодня терпеть не могут последовательницы ее идей. Немка, не захотевшая поменять гражданство, она тем не менее полжизни прожила в изгнании. Журналистка и политик, лично знавшая Карла Маркса и Ленина, она зарабатывала стиркой белья. А однажды, когда в пути ее обокрали, Клара Цеткин, не моргнув глазом, переоделась в мужчину, чтобы сесть за карточный стол. В тот раз она выиграла достаточную сумму, чтобы продолжить путь. К слову, она спешила тогда на встречу с Крупской и Лениным. В честь юбилея этой замечательной женщины рассказываем о ее жизни и приключениях.

Фото: Мир24 Мир24

Свободомыслие с пеленок: кем были родители феминистки?

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Будущая активистка борьбы за права женщин родилась 5 июня 1857 года в Саксонии, в местечке Видерау, чуть южнее Лейпцига. В то время она носила имя Клара Жозефина Айснер. Кларой Цеткин она стала позже, когда взяла фамилию своего гражданского мужа.

Родилась будущая феминистка в прогрессивной семье, что во многом предопределило ее будущее. Ее мама Жозефина Витале была феминисткой, любила книги Жорж Санд, дружила и общалась с лидерами буржуазного женского движения, агитировала представительниц прекрасного пола заниматься спортом и добилась появления в родном городе ассоциации женской гимнастики. Отец Клары Цеткин был школьным учителем и церковным органистом. Он поощрял занятия своей прогрессивной жены и многое сделал, чтобы дочь получила хорошее образование и много читала.

Клара училась в частной женской гимназии в Лейпциге, которую возглавляла подруга матери Августа Шмидт – борец за женские права, поощрявшая в своих ученицах свободомыслие и широту взглядов. В годы учебы девушка подружилась с российскими революционерами – студентами, которые находились в эмиграции в Лейпциге. Она посещала их революционный кружок, где и познакомилась с будущим гражданским мужем Осипом Цеткин – социалистом-народником родом из Одессы, который был старше ее на семь лет.

Жизнь и политическая деятельность в Париже

В 1878-м Клара стала членом Социалистической рабочей партии Германии. Но в том же году вышел закон Отто фон Бисмарка, направленный против социалистов. Представители этого рабочего движения стали подвергаться преследованию и травле.

В 1880 году Осип Цеткин был арестован и выслан из Германии, как «нежелательный иностранец». Он поселился в Париже, куда через два года перебралась к нему и 25-летняя Клара. Официально они решили брак не оформлять, так как Клара хотела сохранить гражданство Германии. Однако она взяла фамилию мужа и стала Кларой Цеткин.

В Париже им пришлось туго: пара перебивалась редкими подработками и часто меняла съемные квартиры, так как исправно платить за квартиру они не могли. Осип Цеткин время от времени публиковал статьи, подрабатывал переводами и частными уроками. Клара также давала частные уроки, но чаще зарабатывала стиркой белья в богатых семьях.

Тем не менее жизнь изгнанников им даже нравилась: в Париже Клара познакомилась и подружилась с дочерью Карла Маркса и ее мужем, выдающимся теоретиком марксизма. А также с видными французскими социалистами.

В 1883 году у пары родился сын Максим, а еще через два года – второй сын Константин. Появление детей не сделало Клару Цеткин домохозяйкой: она продолжала политическую деятельность и много сделала для создания второго интернационала.

В 1889 году – во много ее стараниями – в Париже прошел первый конгресс Второго интернационала. Там Клара Цеткин выступила с лекцией о роли женщины в строительстве социализма. А также – о ее праве на труд и финансовую независимость от мужчины.

Идеи равенства полов и появление 8 марта

В том же 1889 году Осип Цеткин умер от туберкулеза. Клара вместе с детьми в скором времени вернулась в Германию, где закон о запрете социалистов был отменен. Она активно работала в СДПГ. Среди самых известных идей Клары Цеткин – равная зарплата для обоих полов, избирательное право для женщин наравне с мужчинами. А также – право женщины на аборт и развод. В то время эти идеи были невероятно прогрессивными и вызывали серьезный протест консерваторов, да и значительной части общества. Но постепенно ее идеи захватывали все большее количество людей. Клара Цеткин более 25 лет возглавляла газету для женщин Die Gleichheit («Равенство») и добилась того, что немецкое женское движение стало самым авторитетным в Европе. Правда, от буржуазных феминисток Клара Цеткин отмежевывалась, считая, что конец угнетению женщин положит не феминизм, а ликвидация классового общества.

Новый виток деятельности Клары Цеткин пришелся на конец 1890-х, когда в Германию перебралась польская революционерка Роза Люксембург, которая принимала деятельное участие во Втором Интернационале. Соратники по борьбе называли их Дикая Клара и Красная Роза.

Роза была много моложе Клары Цеткин, но уже стала к тому времени признанным теоретиком марксизма, экономистом, философом и публицистом. Статьи Розы Люксембург высоко ценил Владимир Ленин. С ним и его женой Надеждой Крупской Клара Цеткин познакомилась в 1899 году. Они часто гостили у Цеткин, стали ее друзьями и соратниками. А она сама совершала ответные визиты.

Существует легенда, что Клара Цеткин и Роза Люксембург, находясь в пути из Германии на встречу с Лениным, однажды попали в затруднительную ситуацию, из которой, впрочем, выбрались, включив юмор и смекалку. В пути двух дам ограбили, и ехать дальше им было не на что. В городе, где они остановились, был трактир, в котором играли в карты на деньги. Клара прекрасно играла в карты, этому научил ее отец. Но садиться за карточный стол с женщиной картежники отказались – посчитали это унизительным и посмеялись над дамами. Тогда те пошли на хитрость: переодели Клару Цеткин в мужчину (костюм и шляпу им дал знакомый социалист, принимавший дам в своем доме). Они даже наклеили Кларе усы и бакенбарды. В тот вечер она выиграла 1200 рублей – немалую по тем временам сумму, и встреча подруг с Лениным состоялась.

В 1910 году в Копенгагене на встрече социалистических женских организаций разных стран Клара Цеткин сделала доклад. Среди прочих идей она выдвинула предложение учредить Международный день борьбы женщин за свои права – по образцу первомайских демонстраций, которые к тому времени уже стали традицией. Этим днем стало 8 марта.

Идеи пацифизма и бегство в СССР

В Советском Союзе Клара Цеткин была знаменитостью. Ее дружба с Владимиром Лениным и Надеждой Крупской открывала этой выдающейся женщине большие возможности. Но в СССР она перебралась лишь тогда, когда к власти в Германии пришли нацисты. До этого она была бессменным делегатом в рейхстаге от партии коммунистов и членом ЦК Коммунистической партии Германии.

Также она продолжала работать в Исполкоме Коминтерна и возглавляла Международный женский секретариат. Клара Цеткин всегда призывала противостоять нацизму всеми доступными средствами. Убежденная пацифистка, она была уверена, что эти идеи приведут к неминуемой масштабной войне.