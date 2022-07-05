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2 часа назад

«Лучше буду танцевать, чем есть»: отметившая 110-летие американка поделилась секретом долголетия

Мир24

Американка Конни Уильямс, отмечая 110-летний юбилей, поделилась своим рецептом долголетия. По мнению женщины, весь секрет кроется в ее активности, пишет utro.ru.

110-летняя американка поделилась секретом долголетия
Фото: Мир24Мир24

На праздник к юбилярше, которая сейчас живет в доме престарелых, пришли ее близкие, друзья и опекуны. Женщине подарили поездку на пожарной машине, во время которой она распивала шампанское, а после этого еще танцевала с гостями.По словам Уильямс, она практически не пьет таблеток и не испытывает никаких болей. В 90 лет она ежедневно ходила не менее пяти километров. В последнее время расстояние пришлось сократить до полутора. Но главной любовью и страстью своей жизни она называет танцы.

«Я лучше буду танцевать, чем есть»,

– заявила долгожительница на своем дне рождении.

В шесть лет Уильямс переболела испанкой. После этого она не помнит, чтобы какое-то заболевание ее уложило в постель. За свою долгую жизнь Конни работала горничной, бухгалтером, держала с мужем продуктовый магазин, где пекла сотни булочек в день. Женщина два раза выходила замуж, но матерью стать так и не смогла.

Сейчас Уильямс, несмотря на то, что плохо слышит и видит, заставляет окружающих быть активнее и чаще двигаться. Она также пригласила всех на свое 115-летие.

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