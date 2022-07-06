Названы имена тех, кого читают молодые

На сайте Всероссийской литературной "Премии Читателя" опубликован длинный список книг, претендующих на эту награду в текущем году. Об этом пишет "ЛГ" сегодня, 6 июля.

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Лонг-лист составлен на основе данных читательского спроса в 48 библиотеках нашей страны и в библиотеке электронных изданий ЛитРес. В лонг-лист вошли 164 книги ныне живущих российских авторов 2021 года издания, которые чаще всех спрашивали читатели библиотек в возрасте от 15 до 35 лет – главные "эксперты" конкурса. С прошлого года у премии две номинации: "Художественная проза" и "Документальная проза (Non-fiction)".

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Координатор "Премии Читателя" Евгений Харитонов считает, что длинный список "Премии Читателя" нагляднее, чем финал, показывает картину чтения молодежи в указанной возрастной категории (в ее современном русскоязычном сегменте). По его словам, читательский выбор изменчив, тенденции и пристрастия не повторяются в разные годы, и именно это отражается в лонг-листах.

В ближайшем сентябре эксперты премии (критики, литературоведы, библиотекари) из длинного списка выберут короткий. Имена лауреатов 2022 года объявят на церемонии награждения в рамках книжной ярмарки Non/Fiction.