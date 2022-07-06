Названы имена тех, кого читают молодые

На сайте Всероссийской литературной "Премии Читателя" опубликован длинный список книг, претендующих на эту награду в текущем году. Об этом пишет "ЛГ" сегодня, 6 июля.
Лонг-лист составлен на основе данных читательского спроса в 48 библиотеках нашей страны и в библиотеке электронных изданий ЛитРес. В лонг-лист вошли 164 книги ныне живущих российских авторов 2021 года издания, которые чаще всех спрашивали читатели библиотек в возрасте от 15 до 35 лет – главные "эксперты" конкурса. С прошлого года у премии две номинации: "Художественная проза" и "Документальная проза (Non-fiction)".
Координатор "Премии Читателя" Евгений Харитонов считает, что длинный список "Премии Читателя" нагляднее, чем финал, показывает картину чтения молодежи в указанной возрастной категории (в ее современном русскоязычном сегменте). По его словам, читательский выбор изменчив, тенденции и пристрастия не повторяются в разные годы, и именно это отражается в лонг-листах.
В ближайшем сентябре эксперты премии (критики, литературоведы, библиотекари) из длинного списка выберут короткий. Имена лауреатов 2022 года объявят на церемонии награждения в рамках книжной ярмарки Non/Fiction.
Короткий список поражает разнообразием читательских предпочтений: в нем есть книги Бориса Акунина "Дорога в Китеж", Дмитрия Быкова "Истребитель", роман-буриме нескольких авторов "Война и мир в одной отдельно взятой школе", роман Алексея Варламова "Ева и Мясоедов", книга Михаила Тарковского "Очарованные Енисеем", сочинения фантастов Вадима Панова и Ника Перумова, новые образцы творчества российских представительниц остросюжетного жанра – Татьяны Гармаш-Роффе, Татьяны Устиновой, Ольги Володарской, сразу три мелодрамы Марии Метлицкой, нон-фикшн Сергея Шойгу "Про вчера" и многие другие тексты. Все 164 имени и книги легко найти на сайте премии.
Напомним, Всероссийская "Премия Читателя" – единственная в нашей стране литературная награда, которой писателей удостаивает библиотечное сообщество. Её учредила в 2015 году Российская государственная библиотека для молодёжи при поддержке Минкультуры РФ и Российской библиотечной ассоциации.