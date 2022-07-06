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2 часа назад

Названы имена тех, кого читают молодые

Ревизор.ruиещё 1

На сайте Всероссийской литературной "Премии Читателя" опубликован длинный список книг, претендующих на эту награду в текущем году. Об этом пишет "ЛГ" сегодня, 6 июля.

Названы имена тех, кого читают молодые
Фото: РевизорРевизор

Лонг-лист составлен на основе данных читательского спроса в 48 библиотеках нашей страны и в библиотеке электронных изданий ЛитРес. В лонг-лист вошли 164 книги ныне живущих российских авторов 2021 года издания, которые чаще всех спрашивали читатели библиотек в возрасте от 15 до 35 лет – главные "эксперты" конкурса. С прошлого года у премии две номинации: "Художественная проза" и "Документальная проза (Non-fiction)".

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Координатор "Премии Читателя" Евгений Харитонов считает, что длинный список "Премии Читателя" нагляднее, чем финал, показывает картину чтения молодежи в указанной возрастной категории (в ее современном русскоязычном сегменте). По его словам, читательский выбор изменчив, тенденции и пристрастия не повторяются в разные годы, и именно это отражается в лонг-листах.

В ближайшем сентябре эксперты премии (критики, литературоведы, библиотекари) из длинного списка выберут короткий. Имена лауреатов 2022 года объявят на церемонии награждения в рамках книжной ярмарки Non/Fiction.

Короткий список поражает разнообразием читательских предпочтений: в нем есть книги Бориса Акунина "Дорога в Китеж", Дмитрия Быкова "Истребитель", роман-буриме нескольких авторов "Война и мир в одной отдельно взятой школе", роман Алексея Варламова "Ева и Мясоедов", книга Михаила Тарковского "Очарованные Енисеем", сочинения фантастов Вадима Панова и Ника Перумова, новые образцы творчества российских представительниц остросюжетного жанра – Татьяны Гармаш-Роффе, Татьяны Устиновой, Ольги Володарской, сразу три мелодрамы Марии Метлицкой, нон-фикшн Сергея Шойгу "Про вчера" и многие другие тексты. Все 164 имени и книги легко найти на сайте премии.

Напомним, Всероссийская "Премия Читателя" – единственная в нашей стране литературная награда, которой писателей удостаивает библиотечное сообщество. Её учредила в 2015 году Российская государственная библиотека для молодёжи при поддержке Минкультуры РФ и Российской библиотечной ассоциации.

Люди,Татьяна Гармаш-роффе,Евгений Харитонов,Вадим Панов,Алексей Варламов,Борис Акунин,Михаил Тарковский,Дмитрий Быков,Татьяна Устинова,Сергей Шойгу,Минкультуры России,
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