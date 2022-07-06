7 случаев, когда Меган Маркл и принц Гарри нарушали правила

Эта пара точно войдет в историю, как настоящие бунтари, не согласившиеся с протоколом Меган Маркл и принц Гарри считаются настоящими бунтарями. Свободолюбивая герцогиня не привыкла следовать сложным правилам королевской семьи и еще до бегства в США частенько их нарушала, а влюбленный принц следовал за возлюбленной.

Фото: Woman Hit Woman Hit

Публика продолжает спорить, являются ли такие вольности глотком свежего воздуха в слишком закостенелой династии или Меган должна была понимать, в какой семье ей предстоит жить и не заниматься провокациями.

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Публичное проявление чувств

Старшим членам королевской семьи подобает вести себя сдержанно на публике, а объятия и поцелуи оставлять для моментов, когда никто не сможет этого увидеть. Но Меган и Гарри не собираются скрывать, что влюблены друг в друга. Они обнимаются, держатся за руки и даже целуются на мероприятиях.

Эти проявления чувств кому-то приходились по душе, другие считали их чрезмерными. Но сейчас даже Кейт Миддлтон и принц Уильям стали позволять себе больше нежности на публике.

Меган не надевает колготки

По слухам, запрет на появление без колготок ввела сама королева Елизавета II, считавшая голые ноги совершенно неэстетичным зрелищем. В любую погоду членам семьи приходилось надевать чулки и туфли с закрытым носом. Всем, но не Меган Маркл. Герцогиня обожает босоножки и часто выходит в свет с обнаженными ногами.

Инсайдеры сообщали, что во время жизни в Лондоне, жену принца Гарри даже вызывали «на ковер» к Ее Величеству, но Меган наотрез отказалась носить колготки или чулки в жару.

Отказ от нижнего белья

Меган откровенно рассказывала о том, что комфорт для нее всегда важнее элегантности. Она не стала жертвовать собой и устраивать фотосессию сразу после родов, а если на улице жарко, Маркл позволяет себе отказаться от бюстгальтера. Конечно, в этом случае герцогиня выбирает закрытые платья, но репортеры смогли несколько раз разглядеть отсутствие этой детали нижнего белья.

Гарри нарушал расписание тура ради Меган

Еще до свадьбы принц нарушил одно из важных правил: членам королевской семьи нельзя совмещать рабочие и личные поездки. Но после карибского тура Гарри неожиданно отменил запланированные в Лондоне мероприятия и отправился в Канаду, где заканчивала съемки Меган.

Об этом, конечно, тут же стало известно публике. Принца упрекали в использовании частного борта для развлечений и обвиняли в неправильно расставленных приоритетах. Наверно, уже тогда Елизавете II нужно было насторожиться и понять, что эта девушка точно изменит всю династию.

Меган носит черное

И выглядит в нем отлично! Но в королевской семье это цвет уместен лишь для траурных церемоний. Может, Маркл просто забыли это объяснить?

Герцоги дают автографы

Автографы членов династии Виндзор запрещены на протяжении многих десятков лет, ведь подпись легко подделать и использовать в корыстных целях. Но Меган не может избавиться от актерской привычки и иногда оставляет роспись поклонникам.

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