7 случаев, когда Меган Маркл и принц Гарри нарушали правила

Эта пара точно войдет в историю, как настоящие бунтари, не согласившиеся с протоколом Меган Маркл и принц Гарри считаются настоящими бунтарями. Свободолюбивая герцогиня не привыкла следовать сложным правилам королевской семьи и еще до бегства в США частенько их нарушала, а влюбленный принц следовал за возлюбленной.
Публика продолжает спорить, являются ли такие вольности глотком свежего воздуха в слишком закостенелой династии или Меган должна была понимать, в какой семье ей предстоит жить и не заниматься провокациями.
Старшим членам королевской семьи подобает вести себя сдержанно на публике, а объятия и поцелуи оставлять для моментов, когда никто не сможет этого увидеть. Но Меган и Гарри не собираются скрывать, что влюблены друг в друга. Они обнимаются, держатся за руки и даже целуются на мероприятиях.
Эти проявления чувств кому-то приходились по душе, другие считали их чрезмерными. Но сейчас даже Кейт Миддлтон и принц Уильям стали позволять себе больше нежности на публике.
По слухам, запрет на появление без колготок ввела сама королева Елизавета II, считавшая голые ноги совершенно неэстетичным зрелищем. В любую погоду членам семьи приходилось надевать чулки и туфли с закрытым носом. Всем, но не Меган Маркл. Герцогиня обожает босоножки и часто выходит в свет с обнаженными ногами.
Инсайдеры сообщали, что во время жизни в Лондоне, жену принца Гарри даже вызывали «на ковер» к Ее Величеству, но Меган наотрез отказалась носить колготки или чулки в жару.
Меган откровенно рассказывала о том, что комфорт для нее всегда важнее элегантности. Она не стала жертвовать собой и устраивать фотосессию сразу после родов, а если на улице жарко, Маркл позволяет себе отказаться от бюстгальтера. Конечно, в этом случае герцогиня выбирает закрытые платья, но репортеры смогли несколько раз разглядеть отсутствие этой детали нижнего белья.
Еще до свадьбы принц нарушил одно из важных правил: членам королевской семьи нельзя совмещать рабочие и личные поездки. Но после карибского тура Гарри неожиданно отменил запланированные в Лондоне мероприятия и отправился в Канаду, где заканчивала съемки Меган.
Об этом, конечно, тут же стало известно публике. Принца упрекали в использовании частного борта для развлечений и обвиняли в неправильно расставленных приоритетах. Наверно, уже тогда Елизавете II нужно было насторожиться и понять, что эта девушка точно изменит всю династию.
И выглядит в нем отлично! Но в королевской семье это цвет уместен лишь для траурных церемоний. Может, Маркл просто забыли это объяснить?
Автографы членов династии Виндзор запрещены на протяжении многих десятков лет, ведь подпись легко подделать и использовать в корыстных целях. Но Меган не может избавиться от актерской привычки и иногда оставляет роспись поклонникам.
В династии принято устраивать праздничный ужин на Рождество, но допускаются на него только члены семьи. Удивительно, что принцу Гарри удалось уговорить бабушку и пригласить на мероприятие Меган Маркл, которая еще не была его женой.