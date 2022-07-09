Самые необычные портреты Екатерины II

Ровно 260 лет назад, 9 июля 1762 года, в результате дворцового переворота на российский престол взошла Екатерина II, а ее муж Петр III был свергнут. Петр был коронован в 1761 году. За время своего короткого правления государь принял несколько очень непопулярных решений, а именно заключил невыгодный для России, практически выигравшей Семилетнюю войну, договор с Пруссией и отдал ей завоеванную в долгой тяжелой войне Восточную Пруссию.

Фото: Мир24 Мир24

Преклонявшийся перед прусским королем Фридрихом II Петр намеревался выступить с Пруссией против Дании, которая была союзницей России, а также объявил об отмене монастырского землевладения – он планировал церковную реформу по протестантскому образцу. За 186 дней своего царствования Петр III настроил против себя и знать, и воинство, и духовенство.

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Находящаяся в сложных отношениях с мужем Екатерина, наоборот, была популярна. В ночь на 9 июля, когда Петр находился в Ораниенбауме, великая княгиня Екатерина Алексеевна прибыла из Петергофа в Санкт-Петербург, где ей присягнули на верность гвардейские части, гражданские и военные чины. В Казанском соборе духовенство провозгласило ее самодержавной государыней. На следующий день Петр III отрекся от престола, был взят под стражу и скоро погиб.

Так дочь князя Ангальт-Цербстского София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская стала Императрицей и Самодержицей Всероссийской. Екатерина II правила Россией более 30 лет, за которые страна приобрела Крым, Новороссию, частично Кавказ и польские земли, и осталась в русской истории как один из самых успешных правителей. Как же выглядела легендарная российская императрица?

Вот как описывает Екатерину Н.В. Гоголь в повести «Ночь перед Рождеством»: «Тут осмелился и кузнец поднять голову и увидел стоявшую перед собою небольшого роста женщину, несколько даже дородную, напудренную, с голубыми глазами, и вместе с тем величественно улыбающимся видом, который так умел покорять себе все и мог только принадлежать одной царствующей женщине».

Действительно, Екатерина была женщиной корпулентной и белокожей. Гоголь в своем коротком описании упомянул одну важную черту ее образа – располагающую к себе улыбку, которая запечатлена на множестве прижизненных портретов императрицы. При этом красавицей Екатерина II не была, современники отмечали ее не слишком женственные черты лица: большой лоб и острый, выдающийся вперед подбородок.

«Она была в белом утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке. Ей казалось лет сорок. Лицо ее, полное и румяное, выражало важность и спокойствие, а голубые глаза и легкая улыбка имели прелесть неизъяснимую»,

– такой предстоит Екатерина у А.С. Пушкина в «Капитанской дочке».

Важную роль во впечатлении, которое производила императрица, имело ее умение поистине царственно держать себя. Екатерина II отличалась идеальной осанкой и всегда высоко держала голову, что скрадывало и ее невысокий рост, и второй подбородок. Кстати, рост императрицы, как выяснили исследователи, равнялся 157 сантиметрам.

Внешность Екатерины не представляет секрета благодаря множеству портретов, написанных как российскими, так и европейскими мастерами. Ее рисовали еще с той поры, когда Екатерина была Фике, поэтому проследить изменение ее образа можно от подросткового возраста до старости – Екатерина умерла в возрасте 67 лет. На портретах мы видим удлиненное полное лицо с треугольным подбородком и высоким лбом, маленький рот, своеборазный разрез глаз, белую кожу с румянцем. Известно, что государыня не пренебрегала косметическими процедурами для сохранения красоты кожи: умывалась ледяной водой, делала земляничные маски, протирала кожу молоком, медом и травяными отварами, использовала в качестве скраба кофейную гущу.

Мы приведем несколько непарадных портретов Екатерины II. Так, один из первых известных портретов будущей императрицы создал в 1745 году французский живописец Луи Карвак, ставший придорным живописцем еще при Петре I. Здесь ей всего 16 лет.

Портрет великой княгини Екатерины Алексеевны Худ. Л. Каравак 1745

«За долгие годы в России он перерисовал практически всех членов императорской фамилии, не стала исключением и юная Екатерина Алексеевна, которую художник изобразил в излюбленной манере – словно окутанной легкой дымкой. Для этого портрета характерно сдержанное очарование, и немалую роль в этом сыграла едва заметная улыбка, которую сумел уловить мастер, однако ему удалось показать и не слишком открытую и искреннюю натуру будущей императрицы. Она, что называется, себе на уме – качество, угадываемое позднее и другими живописцами»,

– пишет об этом портрете историк Евгений Пчелов в своей статье «Галерея Екатерины».

Следующую картину написал датчанин Вигилиус Эриксен, который был придворным художником Екатерины II в первое десятилетие ее царствования и наряду с итальянцем Стефано Торелли создал официальный, канонический образ императрицы. Екатерина изображена в мундире верхом на любимом коне Бриллианте. Здесь ей 33 – это день, когда императрица во главе двенадцатитысячного войска вышла из Петербурга в Ропшу, чтобы в случае сопротивления арестовать низвергнутого императора Петра III.

«Облаченная в мундир офицера лейб-гвардии Семеновского полка, с голубой лентой ордена Святого Андрея Первозванного, молодая императрица изображена верхом на коне с победно поднятой в правой руке обнаженной шпагой. Слева художник изобразил вырезанную на стволе дерева надпись: «28 июня 1762». В этот день праздновалась память бессребреников Кира и Иоанна (княгиня Екатерина Дашкова назвала в честь этого дня свою дачу Кирьяново). На следующий день, 29 июня (12 июля по новому стилю, память Свв. апостолов Петра и Павла), когда Петр III собирался праздновать свои именины, он был низвергнут с престола», – сообщается на сайте Государственного Русского музея, в чьей коллекции находится картина.

На следующем полотне Екатерина предстает в образе Минервы, чье имя сочетало в себе как качества воительницы, не уступающей в доблести Марсу, так и мудрой покровительницы наук и художеств. Автор полотна – венецианский мастер Стефано Торелли.

Екатерина II в образе Минервы, покровительницы искусств Худ. С. Торелли

Императрица изображена в шлеме, у ее ног можно увидеть сову – символ мудрости. Три женские фигуры и три амура в правой части картины представляют живопись, скульптуру и архитектуру. Две женские фигуры слева – аллегории мира и войны, в центре пишет историю в большую книгу муза истории Клио, рядом с ней – Сатурн с косой, олицетворяющей время, не властное над деяниями императрицы, записанными в книгу истории. Над головой Екатерины – путти (сродни купидонам), несущие орденские звезды и медали Академии художеств на голубых лентах.

Далее слева еще один интересный портрет кисти Вигилуса Эриксена. Императрица изображена в стилизованном русском костюме, она одета в отороченный мехом шугай, на голове повязка и платок. Богатые ткани дополняются драгоценным жемчужным ожерельем и серьгами, богато расшит головной убор. Картина написана в 1772 году, Екатерине II здесь 43 года. Справа похожий образ в русском стиле – копия с портрета работы Стефано Торелли. Здесь в руке императрицы – маска. Похоже, русский костюм Екатерина надела на карнавал.

Один из самых необычных портретов государыни в 1787 году написал бывший крепостной художник Михаил Шибанов, «живописец Его Светлости» князя Потемкина, во время знаменитого путешествия императрицы в Крым. Перед нами уже пожилая женщина (Екатерине здесь 58 лет), несколько печальная или разочарованная, хотя на губах все же есть ее фирменная легкая улыбка. Екатерина одета в красный дорожный костюм.

«Стареющая государыня облачена в тяжелый бархатный кафтан, украшенный золотым шитьем и пуговицами, застегнутыми на петли с декоративными кистями. Из-под собольей шапки выбиваются пряди седых волос. Все просто, сдержанно. Мягкий, рассеянный свет озаряет бледное лицо Екатерины, еще хранящее черты благородной красоты. Во взгляде пристально смотрящих глаз еле уловимо выражение усталости и печали. Художник преднамеренно создает камерный образ частного человека. О государственной значимости в облике модели напоминает лишь орден Андрея Первозванного»,

– рассказывает Русский музей.

Портрет Екатерины II в дорожном костюме Худ М. Шибанов 1787

Государыне этот непарадный портрет пришелся по душе, она не раз заказывала с него как живописные, так и миниатюрные копии. Следующий же портрет, кисти Владимира Боровиковского, на котором она предстает в повседневной одежде на вечерней прогулке в Царскосельском парке, ей не понравился. Вероятно, она сочла образ слишком простым и приземленным.