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1 час назад

Умер бард Леонид Сергеев

Мира Маркина

Российский бард, журналист и писатель Леонид Сергеев умер на 70-м году жизни, сообщили авторы бард-проекта «Станция Сибирь».

Умер бард Леонид Сергеев
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Леонид Сергеев родился в 30 марта 1953 года в Бресте. Он с детства писал стихи, занимался игрой на фортепиано. Узнаваемый стиль письма Леонид приобрел в студенческие годы. В 1976 году он стал лауреатом фестиваля авторской песни памяти Валерия Грушина. Наиболее популярные композиции Сергеева – «Колоколенка», «Тривиальная песенка о тривиальном сне» и «Осень».

Леонид написал три книги, а также был ведущим телепрограмм «Лого» и «Веселые ребята». Еще одна важная страница его биографии – киножурнал «Фитиль», главным редактором которого являлся Сергеев.

Известно, что в последние годы знаменитый бард в соавторстве с дочерью вел подкаст о цифровой культуре современности.

Леонида не стало во вторник. Что стало причиной смерти – неизвестно.

Люди,Валерий Грушин,Леонид Сергеев,
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