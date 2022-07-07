Cвинец, овцы и крокодилы: секреты красоты Клеопатры

Египетская царица подобно современным женщинам прибегала к самым изощренным приемам, чтобы сохранить красоту. Подробнее о бьюти-лайфхаках Клеопатры, которые сегодня могут повергнуть в ужас – в материале "Рабмлера".

Фото: Кадр из фильма "Клеопатра" Кадр из фильма "Клеопатра"

Ослиное молоко

При дворе царицы неслучайно держали штат доильщиков и сотни ослов. Одной из излюбленных процедур Клеопатры было купание в скисшем ослином молоке. Египтянка была уверена, что эта процедура надолго сохранит ее молодость. К слову, не только она: спустя сотни лет сестра Наполеона Паулина Бонапарт умывалась ослиным молоком.

Крокодилий помет

Сушеный крокодилий помет Клеопатра применяла в качестве мягкого скраба. Ингредиенты для него едва ли впечатляют, но, по данным историков, эффект царицу полностью устраивал.

Свинец и воск

Если на Руси женщины использовали для макияжа глаз уголь, то в Древнем Египте косметика была более экзотичной. Например Клеопатра нередко прибегала к ланолину – средству для макияжа с высоким содержанием свинца и шерстяного воска.