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2 часа назад

Cвинец, овцы и крокодилы: секреты красоты Клеопатры

Мира Маркина

Египетская царица подобно современным женщинам прибегала к самым изощренным приемам, чтобы сохранить красоту. Подробнее о бьюти-лайфхаках Клеопатры, которые сегодня могут повергнуть в ужас – в материале "Рабмлера".

Cвинец, овцы и крокодилы: секреты красоты Клеопатры
Фото: Кадр из фильма "Клеопатра"Кадр из фильма "Клеопатра"

Ослиное молоко

При дворе царицы неслучайно держали штат доильщиков и сотни ослов. Одной из излюбленных процедур Клеопатры было купание в скисшем ослином молоке. Египтянка была уверена, что эта процедура надолго сохранит ее молодость. К слову, не только она: спустя сотни лет сестра Наполеона Паулина Бонапарт умывалась ослиным молоком.

Крокодилий помет

Сушеный крокодилий помет Клеопатра применяла в качестве мягкого скраба. Ингредиенты для него едва ли впечатляют, но, по данным историков, эффект царицу полностью устраивал.

Свинец и воск

Если на Руси женщины использовали для макияжа глаз уголь, то в Древнем Египте косметика была более экзотичной. Например Клеопатра нередко прибегала к ланолину – средству для макияжа с высоким содержанием свинца и шерстяного воска.

Кстати, древние египтяне были уверены, что тени из медного малахита и черного сульфида свинца не только подчеркивают глаза, но и отпугивают злых духов.

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