Борис Джонсон: биография, личная жизнь, происхождение

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снова в центре внимания: СМИ только и пишут, что о его «шатком положении» на посту — все из-за ряда скандалов, связанных с его именем, включая вечеринки во время пандемии коронавируса, а также сомнительное поведение его подчиненных, назначенных лично им. По горячим следам рассказываем, что известно об эпатажном политике и его карьере, в материале «Рамблера».

Полное имя скандального премьер-министра Великобритании — Александр Борис де Пфеффель-Джонсон. Среди предков политика были не только англичане и американцы, но и турки (его прадедом был известный журналист и политик Османской империи Али Кемаль), немцы, французы, литовские евреи и даже черкесы. Что интересно, журналисты BBC в 2008 году выяснили, что Джонсон имеет родственные связи сразу с несколькими царственными семьями Европы. Кроме того, Борис — дальний родственник династии Романовых.

Как прошло детство и юношеские годы будущего премьер-министра?

Борис родился в 1964 году в Нью-Йорке, но зарегистрировали младенца в британском консульстве, благодаря чему он получил двойное гражданство. Его отец Стенли Джонсон занимался политикой и журналистикой, в США обучался экономике в Колумбийском университете, а мать Джонсона — Шарлота Джонсон Валь — была художником-портретистом и принадлежала к потомкам Георга II.

Помимо Бориса, супруги воспитывали еще троих детей: дочь Рейчел и сыновей Лео и Джозефа. Сейчас его сестра -- журналистка и ведущая британского телевидения, а Джозеф выбрал политическую карьеру и с 2010 года работает депутатом британского парламента от Консервативной партии.

Начальное образование Борис Джонсон получил в лондонской школе Primrose Hill и в Брюсселе, где научился свободно говорить по-французски. В 1975 году из-за болезни матери (ей диагностировали болезнь Паркинсона) детей определили в школу-пансион в Восточном Суссексе. Там Борис освоил древнегреческий и латинский, а еще начал играть в регби. В 13 лет Джонсон по собственной инициативе перешел из католицизма в англиканство.

В 14 лет будущий политик (и скандалист) поступил в Итонский колледж, где изучал английский язык и классические предметы — литературу, историю, языки и философию Древней Греции и Древнего Рима, а также возглавлял клуб дебатов, школьную газету и даже команду по игре в «Итонский пристенок» (местная альтернатива регби). В 1983 году он поступил в Оксфордский университет на курс классической литературы. Во время обучения он входил в элитный Буллингдонский клуб, попасть в который (сейчас он запрещено университетом) могли только студенты из аристократических или очень богатых семей. Члены этого клуба устраивали вечеринки с шампанским и проститутками, которые заканчивались дебошами и разгромом оксфордских ресторанов. Ущерб от таких званых ужинов компенсировали наличными прямо на месте. Членов «клуба» упрекали в сексизме, вандализме, элитизме и буллинге, однако долгие годы университет закрывал глаза на их поведение.

Что было после университета?

В 1987 году Борис Джонсон с помощью семейных связей устроился стажером в газету The Times. Правда, долго он там не продержался: за фальсификацию цитаты будущего премьер-министра с позором выгнали из редакции. Скандал не умерил пыл Бориса: на новую работу — в Daily Telegraph — он устроился через университетские связи. В 1989 году Борис работал редактором в брюссельском бюро Daily Telegraph. Резонансные статьи Джонсона задавали тон и влияли на репутацию ряда европейских партий.

Широкая известность и народная любовь к скандальному политику пришли в 1998 году, когда он начал участвовать в шоу Have I got news for you на «Би-би-си». Позднее он активно принимал участие и в других популярных шоу, включая Top Gear и Question Time.

Когда и с чего началась политическая карьера Джонсона?

Пробиться в парламент Борис Джонсон хотел еще в Брюсселе. Однако успех пришел к нему только в 2001 году, когда он избрался депутатом от Консервативной партии в округе Хенли.

В 2004 году вокруг его неоднозначной фигуры разгорелся скандал, когда всплыла его интрижка с журналисткой Петронеллой Уайатт и ее аборт. Лидер партии уволил Джонсона с поста теневого министра. Но уже в 2008 году пронырливый политик избрался мэром Лондона, в должности которого пробыл вплоть до 2016 года.

Главным событием Лондона времен, когда Джонсон был мэром, стала Олимпиада в 2012 году, качество организации которой оценили буквально все, кто на ней побывал.

В 2016 году Борис стал одним из лидеров кампании по выходу страны из ЕС. А вот борьба за кресло премьер-министра Великобритании началась, когда в мае 2019 года Тереза Мэй объявила о своем предстоящем уходе. 24 июля Джонсон вступил в новую (и такую долгожданную) должность, сообщив, что приложит все усилия для осуществления выхода государства из Евросоюза (что и случилось в полночь с 21 января на 1 февраля 2020 года).

Что известно о личной жизни Бориса Джонсона?

С первой женой Аллегрой Мостин-Оуэн Борис познакомился в Оксфордском университете. Его избранница принадлежала к аристократической семье. Пара поженилась в сентябре 1987-м и поселились в Западном Лондоне, однако рассталась через 3 года.

В 1993 году Джонсон женился во второй раз: его новой возлюбленной стала подруга детства Марина Уилер. В браке у них родились четверо детей: Кассия, Лара, Мило и Теодор. В сентябре 2018 года, прожив вместе 25 лет, супруги официально заявили о расставании и начали бракоразводный процесс. Известно также, что у премьер-министра есть внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр.

В марте 2020-го чиновник поделился радостной новостью: оказалось, что его подруга Кэрри Саймондс ждет ребенка и пара вскоре собирается пожениться. 29 апреля стало известно, что Борис стал отцом: у Джонсона и его избранницы родился сын. Что интересно: в том же году премьер-министр Великобритании переболел коронавирусом, некоторое время находясь на грани жизни и смерти. Мальчика назвали Уилфред Лоури Николас в честь врачей, спасших политика. Через месяц после рождения сына влюбленные сыграли свадьбу в Вестминстерском соборе.

Что же сейчас?

За годы своей журналистской и политической карьеры Борис Джонсон сделал множество неоднозначных заявлений. Одни сходили ему с рук, за другие он долго и мучительно извинялся. Но сейчас, кажется, за премьер-министра взялись основательно: члены кабинета министров уже потребовали его отставки, но политик отказался покинуть свой пост. Причиной недовольства коллег и общественности стал очередной скандал с участием британского премьера. Джонсон продвигал по службе парламентария Криса Пинчера, зная о его недостойном поведении (он был уличен в домогательствах к двум мужчинам на вечеринке). После этого инцидента Пинчер сложил с себя полномочия, Джонсон принес извинения однопартийцам.