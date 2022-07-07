За что британцы ненавидят Бориса Джонсона

К возмущениям присоединились Джоан Роулинг и лондонские коты.

Уже сегодня в политической жизни Великобритании произошли серьезные изменения — премьер-министр Борис Джонсон ушел в отставку. Толчком к этому решению послужил уход из правительства более 40 человек из тех, кто поддерживал Джонсона во время его работы на посту министра. Политики больше не могут закрывать глаза на «этические» скандалы, которые нарастают вокруг премьера как снежный ком. Мы решили вспомнить, чем, кроме своих политических достижений, успел отличиться одиозный министр.

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Пир во время чумы

В 2020 году, когда мир находился в шоковом состоянии из-за начавшейся пандемии коронавируса, британский премьер решил, что ему и его приближенным совершенно не обязательно следовать правилам и соблюдать ограничения. В Сети появились кадры с вечеринки Джонсона, на которой присутствовало как минимум несколько десятков человек. Казалось, никто не пытается соблюдать социальную дистанцию и даже не подумал взять маски на мероприятие. А вот недостатка алкоголя на вечеринке не наблюдалось, возможно, присутствующие искренне верили в дезинфекцию спиртом изнутри. Вечеринка вызвала невероятный шквал возмущений среди простых британцев, которые в то время боялись выйти даже не прогулку с собакой в пустой парк. Доверие к министру начало подрываться.

Продолжение банкета

Но одной вечеринкой дело не обошлось — Джонсону было все равно, что о нем говорят люди. Министр чувствовал, что особого наказания не последует и устроил целую серию вечеринок уже в январе следующего года. Причем эти вечеринки были настолько масштабными, что сотрудникам резиденции пришлось приобрести холодильник, чтобы весь алкоголь их работодателя не занимал стационарные холодильные камеры на кухне. Говорят, что работники отправлялись за алкоголем с огромными сумками, куда помещалось несколько десятков бутылок вина за раз.

Каков министр, таков и приход

Еще одним стрессовым моментом для сознания среднестатистического британца стала новость о пьяном дебоше замглавы британского МИДа Кристофера Пинчера. Дело произошло в одном из элитных клубов Лондона, где чиновник не рассчитал дозу алкоголя и начал агрессивно приставать… к мужчинам, пытаясь склонить к сексу. Такое событие нельзя было оставить без внимания, а потому Пинчер, дабы не испытывать весь гнев нации, подал в отставку. Джонсон же упорно сопротивлялся собственной отставке, не считая себя в чем-либо виноватым. Как удалось выяснить журналистам, Борис знал, что на Пинчера поступали жалобы из-за сексуальных домогательств задолго до того, как тот занял высокий пост. Еще в начале нулевых один политический активист подвергся домогательствам со стороны политика, но отказался вступать в половую связь даже ради продвижения по карьерной лестнице. И совсем недавно — в 2019 году — Кристофера Пинчера снова обвинили в неподобающем поведении. На этот раз уже несколько человек. Как ни странно, об этих инцидентах быстро позабыли, как только Пинчера назначили на высокий пост в феврале 2022 года. Джонсон шутил по поводу того, что «Пинчер оказался настоящем пинчером по натуре», однако в недавнем заявлении признался, что допустил ошибку, помогая «сексуальному хищнику».

«Мама» Гарри Поттера и кот Ларри выступили за отставку Джонсона

Поддерживать политика отказываются не только его коллеги, но и медийные личности. Так, Джоан Роулинг, автор культового «Гарри Поттера», опубликовала в своих соцсетях пост, в котором недвусмысленно дала понять, что политика премьер-министра и его моральный облик ее крайне не устраивают, при этом писательница сопроводила пост хэштегом «ДжонсонДолженУйти».