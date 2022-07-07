Цискаридзе вошел в рейтинг самых умных людей России

Артист балета Николай Цискаридзе похвастался тем, что он вошел в рейтинг 100 самых умных людей России, заняв 95 место. Об этом Цискаридзе рассказал в социальных сетях.
Первое место в рейтинге занял предприниматель Роман Абрамович, на втором месте политик Сергей Агапцов, а на третьем — общественный деятель Геннадий Алференко. В рейтинг также вошли Маргарита Симоньян, Михаил Левитин, Отар Кушанашвили, Патриарх Кирилл, Тина Канделаки, Анатолий Вассерман и многие другие.
Николай Цискаридзе заявил, что ему приятно оказаться в такой хорошей компании.