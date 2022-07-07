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4 часа назад

Цискаридзе вошел в рейтинг самых умных людей России

Мария Иглина

Артист балета Николай Цискаридзе похвастался тем, что он вошел в рейтинг 100 самых умных людей России, заняв 95 место. Об этом Цискаридзе рассказал в социальных сетях.

Цискаридзе вошел в рейтинг самых умных людей России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первое место в рейтинге занял предприниматель Роман Абрамович, на втором месте политик Сергей Агапцов, а на третьем — общественный деятель Геннадий Алференко. В рейтинг также вошли Маргарита Симоньян, Михаил Левитин, Отар Кушанашвили, Патриарх Кирилл, Тина Канделаки, Анатолий Вассерман и многие другие.

Николай Цискаридзе заявил, что ему приятно оказаться в такой хорошей компании.

Ранее Лолита поддержала электриков и сантехников.

Люди,Геннадий Алференко,Сергей Агапцов,Патриарх Кирилл,Михаил Левитин,Маргарита Симоньян,Тина Канделаки,Роман Абрамович,Николай Цискаридзе,Анатолий Вассерман,
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