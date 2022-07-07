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2 часа назад

Старейшая русская эмигрантка умерла в возрасте 110 лет

Lenta.ru

Старейшая русская эмигрантка, жительница Сербии Тамара Крутикова (Круглова) умерла в среду, 6 июля, в Белграде в возрасте 110 лет. Об этом «Ленте.ру» рассказали члены ее семьи.

Старейшая русская эмигрантка умерла в возрасте 110 лет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Увы, это действительно произошло. Спи спокойно, бабушка», — сказал собеседник корреспондента «Ленты.ру».

Крутикова родилась 27 марта 1912 года в Российской империи в семье офицера Владимира Круглова. В 1920 году она вынужденно покинула страну вместе с отцом, служившим в Русской армии генерала Петра Врангеля. Эмигранты жили сначала в Турции, а затем в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (с 1929 года — Югославия). Тамара вышла замуж за учителя музыки Николая (тоже выходца из России) и родила трех дочерей. Она преподавала музыку и французский язык. После Второй мировой войны семья проживала в Белграде.

Супруг Крутиковой умер в 1981 году. До своего 94-летия она жила одна и обходилась без посторонней помощи.

На момент смерти Крутиковой исполнилось 110 лет и 101 день. Она была второй по возрасту русской женщиной в мире после Клавдии Гадючкиной из Ярославля, которой сейчас 111 лет.

Возраст Крутиковой был подтвержден Геронтологической исследовательской группой (GRG). В 2021 году она была официально признана старейшей жительницей Сербии и вторым по возрасту человеком в истории этой страны после Елизаветы Вельович, прожившей 112 лет и умершей в 2016-м.

Люди,Петр Врангель,Владимир Круглов,
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