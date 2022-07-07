Илон Маск рассказал о своем вкладе в борьбу с низкой рождаемостью

Глава компаний Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск прокомментировал информацию о том, что у него родились восьмой и девятый ребенок. Своими мыслями он поделился в Twitter.
Маск рассказал, что дети — это его вклад в борьбу с низкой рождаемостью.
«Падающая рождаемость — это пока что самая большая опасность, которая грозит цивилизации, — объяснил он в Twitter. — Запомните мои слова, это, к сожалению, правда».
О новых детях Илона Маска стало известно из судебных документов. Близнецы появились на свет в ноябре 2021 года, матерью стала операционный директор компании Neuralink Шивон Зилис. Это произошло незадолго до рождения второй дочери Маска и певицы Граймс. Таким образом, за считаные недели в конце 2021 года у миллиардера родились три ребенка от двух женщин.