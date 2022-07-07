Илон Маск рассказал о своем вкладе в борьбу с низкой рождаемостью

Глава компаний Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск прокомментировал информацию о том, что у него родились восьмой и девятый ребенок. Своими мыслями он поделился в Twitter.

Маск рассказал, что дети — это его вклад в борьбу с низкой рождаемостью.

«Падающая рождаемость — это пока что самая большая опасность, которая грозит цивилизации, — объяснил он в Twitter. — Запомните мои слова, это, к сожалению, правда».