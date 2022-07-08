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47 минут назад

На Канье Уэста подан иск от службы проката одежды на $416 тысяч

Газета.Ru

Служба проката David Casavant Archive подала в суд на Канье Уэста. Ее представители утверждают, что рэпер взял в аренду 49 вещей и не вернул после указанного срока все наряды. Об этом пишет TMZ.

Служба проката одежды подала на Канье Уэста иск на $416 тыс.
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как уточняет издание, коллекционер редких вещей и стилист Дэвид Касавант работал с певцом с 2014 года. Проблем в оплате его работы и аренды редких экземпляров одежды некогда не возникало. Однако с февраля по март 2020 года Уэст арендовал 49 вещей и вернул только 36 из них. За 13 оставшихся на руках Канье Уэст перестал платить в октябре 2020 года. Среди них — уникальные экземпляры толстовок, плащей, брюк-карго, парка, которая оценивается в $50 тыс., и другие вещи от брендов Helmut Lang, Raf Simons и Ann Demeulemeester.

Служба проката David Casavant Archive утверждает, что исполнитель задолжал более $221 тыс. за неоплаченную аренду и должен возместить еще $195 тыс. за замену редких вещей. Коллекционер Дэвид Касавант сдает в аренду одежду многим звездам. В их числе — Ким Кардашьян, Леди Гага, Том Брэди, Фарелл Уильямс, 21 Savage и другие.

Ранее "Газета.Ru" сообщила, что дочь Ким Кардашьян потребовала не снимать себя на Неделе моды в Париже.

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