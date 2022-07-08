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2 часа назад

Джонни Депп пожертвовал $800 тыс. детским больницам

Газета.Ru

Американский актер Джонни Депп пожертвовал $800 тыс. детским больницам в разных городах, передает Foxbusiness.

Джонни Депп пожертвовал $800 тыс. детским больницам
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Организация звезды "Пиратов Карибского моря" Never Fear Truth перечислило средства, полученные от продажи NFT, детской больнице Лос-Анджелеса, фонду клиники Перта для детей, коалиции Footprint и детской благотворительной организации в Лондоне.

"Мы очень благодарны сообществу Never Fear Truth за это огромное достижение — сделать этот проект одной из самых благотворительных продаж NFT на сегодняшний день. Мы рады развить этот успех и оказать еще большее влияние в будущем", - заявили представители организации Деппа в Twitter.

Люди,Джонни Депп,
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