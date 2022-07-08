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3 часа назад

Сестра Кейт Миддлтон с отличием окончит магистратуру

Газета.Ru

Сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон оканчивает магистратуру в Уэльском университете Тринити Сейнт Дэвид с красным дипломом и собирается выступить с исследованием на общем собрании. Об этом пишет Daily Mail.

Сестра Кейт Миддлтон с отличием окончит магистратуру
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"К учебе пришлось привыкать, но я чувствовала настоящую поддержку со стороны команды университета. Характер курса, разделенного на конкретные модули, помогал понять, что требовалось в каждом семестре. Я наслаждалась балансом между работой и материнством и тем, что снова начала читать, писать и учиться", - сказала сестра Кейт Миддлтон.

Пиппа Миддлтон проходила обучение в рамках программы по физическому воспитанию, спорту и физической грамотности. Она изучала, как родители маленьких детей могут развивать их физические данные, которые принесут им пользу в дальнейшей жизни. Это и стало предметом ее исследования в конце обучения. В заявлении университета говорится, что "звездная студентка смогла привнести в исследование уникальные данные как родитель и ученый". Также в университете отметили ее страсть к работе, которая была продиктована ее личным опытом.

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