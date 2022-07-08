Золушка наоборот: что ждет дочь королевы Иордании

Королева Иордании Рания — одна из самых известных монарших особ во всем мире. Она возглавляет Иорданский благотворительный фонд, постоянно сопровождает мужа на всех дипломатических встречах и форумах, является почетным доктором права Экстерского университета Великобритании. Вместе с королем Абдаллой II они воспитывают четверых детей: Хуссейна, Иман , Сальму и Хашима.

На днях стало известно, что старшая дочь королевской семьи — 25-летняя принцесса Иман — обручилась с давним возлюбленным. Принцесса выйдет замуж за незнатного финансиста из Нью-Йорка по имени Джамиль Александр Термиотис. Он старше девушки на два года и работает управляющим партнером фонда венчурного капитала в Нью-Йорке. О радостном событии рассказала сама Рания. Она поздравила пару с помолвкой:

Напомним, что Рания родилась в обычной семье педиатра и бухгалтера. С принцем она познакомилась, когда устроилась работать в отделение Citibank, который принадлежит семье Абдаллы, в 1993 году. Как призналась Рания в интервью, это была любовь с первого взгляда. Уже через несколько месяцев пара была помолвлена, а в июне того же года поженилась. Кстати, создавая семью, Рания и Абдалла не знали, что станут правящими монархами Иордании. Но незадолго до смерти правящий король Хусейн ибн Талал передал престол именно старшему сыну.