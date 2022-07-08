"Нельзя подъехать на машине": прах Шатунова развеют родные

Смерть исполнителя Юрия Шатунова повергла в шок его членов семьи, друзей и поклонников. На прощание с кумиром пришло 16 тысяч человек. Шатунов хотел, чтобы его прах захоронили не только в Москве, но и развеяли в значимом для него месте в Германии, где он прожил несколько лет и встретил любимую супругу.
"Туда нельзя подъехать на машине, нужно оставлять ее на парковке и километров пять идти пешком по лесу. Юра любил порыбачить в тишине. Это было для него идеальным местом. Однажды он взял меня с собой: народу нет, птички щебечут. Все как Юра любил. Ему нравились глухие места.
Там не будет какой-то специальной церемонии. Не определена дата. Близкие, когда сочтут нужным, отправятся на озеро",
— рассказал друг Шатунова, передает издание StarHit.