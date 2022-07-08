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2 часа назад

"Нельзя подъехать на машине": прах Шатунова развеют родные

Мария Иглина

Смерть исполнителя Юрия Шатунова повергла в шок его членов семьи, друзей и поклонников. На прощание с кумиром пришло 16 тысяч человек. Шатунов хотел, чтобы его прах захоронили не только в Москве, но и развеяли в значимом для него месте в Германии, где он прожил несколько лет и встретил любимую супругу.

"Нельзя подъехать на машине": прах Шатунова развеют родные
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Туда нельзя подъехать на машине, нужно оставлять ее на парковке и километров пять идти пешком по лесу. Юра любил порыбачить в тишине. Это было для него идеальным местом. Однажды он взял меня с собой: народу нет, птички щебечут. Все как Юра любил. Ему нравились глухие места.

Там не будет какой-то специальной церемонии. Не определена дата. Близкие, когда сочтут нужным, отправятся на озеро",

— рассказал друг Шатунова, передает издание StarHit.

Люди,Юрий Шатунов,
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