Херд просит суд пересмотреть дело по клевете с Деппом

Адвокаты Эмбер Херд попросили суд учесть ошибки, допущенные в предыдущем разбирательстве, и назначить новый процесс по делу о клевете с Джонни Деппом. Об этом сообщает CNN.

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Защитники актрисы заявили, что одна из повесток в суд была направлена не тому присяжному. Согласно документам, присяжный N 15 родился в 1970 году, а на заседание вызвали человека с такой же фамилией, но родившегося в 1945-м. Они также проживают по одному адресу.

"Присяжный N 15 не был тем человеком, которого вызвали в суд 11 апреля 2022 года, поэтому он не входил в состав коллегии присяжных и не мог быть присяжным на этом процессе",

- отметили адвокаты.

Ранее защитники актрисы утверждали, что сумма ущерба, присужденная Деппу после победы в суде, чрезмерна и не подтверждена доказательствами. Херд и Депп судились по делу о клевете. В апреле 2019 года звезда "Пиратов Карибского моря" подал иск против своей бывшей супруги, косвенно намекнувшей на домашнее насилие с его стороны в своей колонке для Washington Post. Актриса подала встречный иск. В результате Депп выиграл процесс. Первоначально суд обязал Херд выплатить актеру $15 млн: компенсацию в размере $10 млн, а также штраф в размере $5 млн. Затем штраф сократили до $350 тыс.