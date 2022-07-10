Бизнесмен высказался об определении «москвич»

«Москвич — характер совершенно неуловимый. В одной фразе все черты не перечислишь. Москвичи — это моя среда <…> Одна потрясающая старушка-француженка сказала, что мы в Москве как бутоны роз: все такие закрытые, но если взять в руки, то, почувствовав тепло, мы сразу раскрываемся в прекрасную розу», — рассказал Деллос.