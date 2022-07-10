Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+27° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
3 часа назад

Майкла Джексона обвинили в использовании чужого голоса при записи песен

Inc-Newsиещё 1

Майкла Джексона обвинили в использовании чужого голоса при записи песен. Легендарной поп-звезде посмертно выдвинули очередное обвинение. Источник фото: soyuz.ruИз стриминговых сервисов недавно было удалено несколько треков Майкла Джексона после того, как певца обвинили в использовании поддельного голоса в них.

Майкла Джексона обвинили в использовании чужого голоса
Фото: Inc-NewsInc-News

Группа юристов и общественных деятелей якобы собрала доказательную базу о том, что исполнитель при записи ряд композиций использовал чужой голос.

Кстати, подобное обвинение уже далеко не первое. Начиная с 2008 года, когда исполнитель еще был жив, такие истории время от времени появлялись в американской прессе, а некоторые из них даже доходили до суда.

Но в силу уникальности голоса Джексона, умевшего при жизни воспроизводить разные голоса и даже имитировать музыкальные инструменты, ни доказать, ни опровергнуть обман знаменитости американская фемида так и не смогла.

Дойдет ли до судебных разбирательств очередное обвинение, пока не понятно. Но, судя по всему, это не последний посмертный скандал, связанный с легендой поп-музыки.

Люди,Майкл Джексон,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители