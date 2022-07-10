Майкла Джексона обвинили в использовании чужого голоса при записи песен. Легендарной поп-звезде посмертно выдвинули очередное обвинение. Источник фото: soyuz.ruИз стриминговых сервисов недавно было удалено несколько треков Майкла Джексона после того, как певца обвинили в использовании поддельного голоса в них.

Фото: Inc-News Inc-News

Группа юристов и общественных деятелей якобы собрала доказательную базу о том, что исполнитель при записи ряд композиций использовал чужой голос.

Кстати, подобное обвинение уже далеко не первое. Начиная с 2008 года, когда исполнитель еще был жив, такие истории время от времени появлялись в американской прессе, а некоторые из них даже доходили до суда.

Но в силу уникальности голоса Джексона, умевшего при жизни воспроизводить разные голоса и даже имитировать музыкальные инструменты, ни доказать, ни опровергнуть обман знаменитости американская фемида так и не смогла.