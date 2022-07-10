Бывшая теннисистка россиянка Мария Шарапова намекнула на рождение первенца. Об этом сообщает РБК с ссылкой на соцсети спортсменки.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

35-летняя спортсменка сменила статус, написав в нем слово «мама». О беременности Шараповой стало известно в апреле. Тогда экс-теннисистка опубликовала фото на пляже, где можно было заметить, что она находится в положении.

Шарапова объявила о завершении выступлений в феврале 2020-го. В декабре того же года у нее произошла помолвка с британским бизнесменом Александром Гилксом.