Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+17° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
2 часа назад

В трех композициях Майкла Джексона подозревают наличие поддельного вокала

Национальная Служба Новостей

Три трека звезды поп-музыки Майкла Джексона стриминговые платформы убрали со своих ресурсов на фоне обвинений в использовании музыкантом поддельного вокала. Об этом сообщает сайт American Songwriter.

Майкла Джексона обвинили в использовании поддельного вокала
Фото: nsn.fmnsn.fm

«Майкл Джексон занял третье место рейтинга самых богатых умерших знаменитостей «Monster с участием 50 Cent, Keep Your Head Up и Breaking News больше не доступны для продажи или для потоковой передачи на Spotify, Apple Music, YouTube и других платформах по всему миру. Видео на эти три трека больше не публикуются на официальном канале Джексона на YouTube, но по-прежнему доступны на фан-каналах и других каналах»,

— говорится в публикации.

При этом представитель официального сайта артиста, утверждает, что удаление трех композиций не связано с их подлинностью. Примечательно, что новость появилась спустя восемь лет иска одного из фанатов против поместья Джексона и Sony Music. Мужчина обвинил их использовании поддельного вокала в этих треках. По решению суда, фигуранты не несут ответственности по выдвинутым обвинениям, потому что точно не знали, именно ли голос Джексона записан в композициях. Майкл Джексон — обладатель 15 премий «Грэмми» и множества других музыкальных наград. «Король поп-музыки» скончался в возрасте 50 лет 25 июня 2009 года.

Люди,Майкл Джексон,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители