102-летняя женщина раскрыла алкогольный секрет долголетия

Британская старожительница отпраздновала очередной день рождения и назвала алкогольный напиток, поспособствовавший ее долголетию. Об этом сообщает издание Sussex World.

Марджори Раттер, живущей в городе Стейнинг, графство Западный Суссекс, исполнилось 102 года. Она отпраздновала знаменательную дату 7 июля в доме престарелых Croft Meadow. В честь праздника администрация пансионата устроила вечеринку.

В годы Второй мировой войны Раттер служила телефонисткой, а позже вместе с мужем поселилась в деревне Элстри, графство Хартфордшир, где у них родилось двое детей. Секрет своего долголетия женщина раскрыла, общаясь с журналистами. По мнению 102-летней британки, самое главное — это «жизнь с чистыми помыслами и немного виски время от времени».