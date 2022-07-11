История человека, пережившего две атомные бомбардировки

Цутому Ямагути – единственный человек, переживший сразу две атомных бомбардировки. Вероятно, таких людей было на самом деле больше, однако официальное подтверждение получила только история Ямагути, и лишь в 2009 году.

В материале Рамблера об удивительно везучем и невезучем человеке одновременно.

Хиросима, 6 августа 1945 года. В тот момент, когда бомбардировщики США скинули на Хиросиму атомную бомбу, 29-летний Цутому Ямагути находился в этом городе в рабочей командировке. Он мечтал лишь скорее доделать свою инженерную работу и вернуться уже на следующий день домой к жене и сыну, как вдруг раздался взрыв.

Позже Ямагути признавался, что видел в небе американский самолет, но местные уже привыкли, что над ними кружат вражеские разведчики, однако мужчина обратил внимание на крупный предмет, отделившийся от воздушного судна – это и была атомная бомба.

Производственное здание, из которого вышел Ямагути, снесло ударной волной, а его самого откинуло более чем на 10 метров. Очнувшись, он увидел, что на улице внезапно стало темно – поднявшиеся клубы пыли и пепла были настолько плотными, что сквозь них плохо проходил солнечный свет. Цутому вместе с другими выжившими спустился в бомбоубежище, где провел ближайшую ночь в окружении обгоревших, покалеченных и умирающих людей.

На следующий день ему удалось сесть в поезд, отправляющийся к нему домой... в Нагасаки.

По приезду, молодого человека доставили в больницу, где ему оказали первую помощь, однако оставаться там он отказался, спеша домой к семье. Дома Цутому узнали с трудом – так были изуродованы его тело и лицо. Близкие не могли поверить в произошедшее, однако все были счастливы, что он все же вернулся домой живым.

Следующим утром Ямагути пришлось отправиться на работу, чтобы отчитаться о прошедшей командировке.

Нагасаки, 9 августа 1945 года. Коллеги с нескрываемым недоверием слушали рассказ пострадавшего инженера, как вдруг, за окном вспыхнуло яркое пятно – это была вторая атомная бомба, сброшенная американскими военными.

На здание, в котором находился рабочий офис компании, пришелся довольно слабый удар – это произошло благодаря холмистой местности. Чудом родным Ямагути тоже удалось спастись, хотя от их дома не осталось и следа.

Позднее, в своих интервью Цутому Ямагути много раз повторял, что считает своим долгом рассказывать миру о беде, рухнувшей на Хиросиму и Нагасаки, ведь он видел это своими глазами и убежден, что третьего такого взрыва не должно произойти никогда и ни в какой точке планеты. Ему приходилось выступать и в ООН, где он активно агитировал за то, что миру необходимо всеобщее ядерное разоружение.

Цутому Ямагути был из числа тех, кому помогло лечение. Ему удалось миновать серьезных последствий облучения радиацией и у них с женой родились еще два здоровых ребенка. Да, Ямагути лишился почти всех волос, зубов, и часто испытывал мучительные боли, однако не смотря на все это, он прожил долгую и счастливую жизнь после катастрофы.

Цутому Ямагути скончался в возрасте 93 лет 4 января 2010 года.