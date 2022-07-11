Дроздов опроверг информацию о потере сознания

"Дело в том, что я сидел в одной неподвижной позе на записи два часа. В конце второго часа у меня началось головокружение, я понял, что давление падает. Мне бы померить давление. А они тут же переборщили, приехал врач, все померил, я здоров, просто пересидел в одной позе. Из этого шум какой-то — просто безобразие. Это фейк, было низкое давление, я сам гипотоник. Все обошлось",