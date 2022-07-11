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1 час назад

Дроздов опроверг информацию о потере сознания

Мария Иглина

Телеведущий Николай Дроздов опроверг информацию о потере сознания во время съемок подкаста. Об этом сообщает РБК.

Дроздов опроверг информацию о потере сознания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Дело в том, что я сидел в одной неподвижной позе на записи два часа. В конце второго часа у меня началось головокружение, я понял, что давление падает. Мне бы померить давление. А они тут же переборщили, приехал врач, все померил, я здоров, просто пересидел в одной позе. Из этого шум какой-то — просто безобразие. Это фейк, было низкое давление, я сам гипотоник. Все обошлось",

— поделился Дроздов.

Ранее появилась информация, что Николай Дроздов потерял сознание.

Люди,Николай Дроздов,
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