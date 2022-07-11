Умер автор музыкальной темы бондианы

В Великобритании умер композитор Монти Норман, автор музыкальной темы фильмов про Джеймса Бонда. Об этом сообщает Associated Press.

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Музыкант скончался 11 июля на 95-м году жизни после непродолжительной болезни.

В 1962 году кинопродюсер Альберт Брокколи пригласил Нормана, чтобы тот сочинил тему для первого фильма о Джеймсе Бонде «Доктор Ноу». Впоследствии заглавная композиция звучала во всех 25 фильмах бондианы.