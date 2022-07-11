Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+28° в 
USD 61.30EUR 61.81
Войти в почту
36 минут назад

Умер автор музыкальной темы бондианы

Lenta.ru

В Великобритании умер композитор Монти Норман, автор музыкальной темы фильмов про Джеймса Бонда. Об этом сообщает Associated Press.

Умер автор музыкальной темы бондианы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Музыкант скончался 11 июля на 95-м году жизни после непродолжительной болезни.

В 1962 году кинопродюсер Альберт Брокколи пригласил Нормана, чтобы тот сочинил тему для первого фильма о Джеймсе Бонде «Доктор Ноу». Впоследствии заглавная композиция звучала во всех 25 фильмах бондианы.

Для создания мелодии Норман использовал пьесу, написанную им для предложенной музыкальной адаптации песни В. С. Найпола «Дом для мистера Бисваса», перенеся ключевой рифф с ситара на электрогитару.

Люди,Джеймс Бонд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители