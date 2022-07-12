Чем главный пленник Сталина вызвал ярость у Гитлера

История любой войны – это всегда два разных взгляда на ведение боевых действий: военачальников, играющих в войну на штабных картах и солдат, которым приходиться гибнуть в окопах, претворяя планы стратегов в жизнь. Великая Отечественная война не стала исключением, доказав солдатам и офицерам 6 армии Паулюса всю безнадежность Гитлеровской авантюры.

Фото: Русская семерка Русская семерка

От Бреста до Сталинграда

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История шестой армии под командованием фельдмаршала Фридриха Паулюса хорошо известна. Вторгнувшись на территории СССР в 1941 году, она с боями дошла до Сталинграда. Но во время одного из крупнейших сражений Великой Отечественной войны была полностью разбита, а ее руководство сдалось в плен. Сохранились воспоминания офицера разведотдела VIII армейского корпуса 6-й армии Йоахима Видера, которой утверждал, что его просто взбесило выступление Геринга на десятилетнем юбилее Третьего Рейха, которое он услышал по радио. Рейхсмаршал торжественно заявил о том, что солдаты и офицеры 6-й армии, подобно Нибелунгам гибнут в огненном чертоге под Сталинградом, утоляя жажду собственной кровью. В этот момент офицерам армии Паулюса стало совершенно ясно, помощи ждать неоткуда. Если они не сдадутся, то навсегда останутся в подвалах Сталинграда. Было принято решение сдаться. После того, как был выброшен белый флаг, советские офицеры вошли в подвал универмага, где прятался Паулюс со своим штабом. Им в нос тут же ударил резкий неприятный запах. Было ясно, что немцы несколько дней не выходили на улицу, справляя свою нужду здесь же в подвале. Паулюс лежал на грязном топчане. При виде советских офицеров он поднялся и тихо произнес: «Я хочу, чтобы сюда приехал представитель штаба вашего фронта, 6-й армией я больше не командую». Эти слова стали последними в его службе военной машине Третьего Рейха. Однако на этом участие фельдмаршала в Великой Отечественной войне не закончилось, продолжившись «по другую сторону баррикад».

Сталинский агитатор