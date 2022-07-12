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3 часа назад

Пиппа Миддлтон родила третьего ребенка

WomanHit.ruиещё 3

Знаменитость уже воспитывает сына и дочь. 38-летняя сестра Кейт Миддлтон, Пиппа Миддлтон, стала мамой в третий раз.

Пиппа Миддлтон родила третьего ребенка
Фото: WomanHitWomanHit

Знаменитость родила девочку в больнице Святой Марии, сообщает портал People. Там же появились на свет дети принца Уильяма и герцогини Кембриджской. Также британская пресса пишет, что Пиппа вместе с мужем и наследниками планирует переехать в деревню недалеко от Баклбери, в графстве Беркшир. Именно там выросла Пиппа с братьями и сестрами, а также там живут их родители.

Новый дом Миддлтон находится в часе езды от Виндзора, куда Уильям и Кейт вместе с тремя детьми переезжают этим летом. Напомним, в 2017 году Пиппа вышла замуж за бывшего автогонщика и менеджера хедж-фонда Джеймса Мэттьюза.

Спустя год у супругов родился сын Артур Майкл Уильям. А в прошлом году звезды стали родителями девочки, которую назвали Грейс Элизабет Джейн.

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