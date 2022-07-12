Пиппа Миддлтон родила третьего ребенка

Знаменитость родила девочку в больнице Святой Марии, сообщает портал People. Там же появились на свет дети принца Уильяма и герцогини Кембриджской. Также британская пресса пишет, что Пиппа вместе с мужем и наследниками планирует переехать в деревню недалеко от Баклбери, в графстве Беркшир. Именно там выросла Пиппа с братьями и сестрами, а также там живут их родители.