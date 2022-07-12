Умер автор музыкальной темы бондианы Монти Норман

Британский композитор, автор музыкальной темы фильмов о Джеймсе Бонде Монти Норман ушел из жизни в возрасте 94 лет.

Фото: мир24 мир24

«С величайшей печалью мы сообщаем, что Монти Норман скончался 11 июля 2022 года в результате непродолжительной болезни», – сообщается на официальном сайте композитора.

Норман родился в лондонском районе Ист-Энд. Свою карьеру он начинал как вокалист, а потом перешел к сочинению музыки. Молодого композитора наняли для написания темы для первой кинокартины о приключениях агента 007 «Доктор Ноу», фильм вышел на экраны в 1962 году.