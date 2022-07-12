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1 час назад

Умер автор музыкальной темы бондианы Монти Норман

Мир24

Британский композитор, автор музыкальной темы фильмов о Джеймсе Бонде Монти Норман ушел из жизни в возрасте 94 лет.

Умер автор музыкальной темы бондианы Монти Норман
Фото: мир24мир24

«С величайшей печалью мы сообщаем, что Монти Норман скончался 11 июля 2022 года в результате непродолжительной болезни», – сообщается на официальном сайте композитора.

Норман родился в лондонском районе Ист-Энд. Свою карьеру он начинал как вокалист, а потом перешел к сочинению музыки. Молодого композитора наняли для написания темы для первой кинокартины о приключениях агента 007 «Доктор Ноу», фильм вышел на экраны в 1962 году.

Мелодия, сопровождающаяся кадрами со стреляющим прямо в камеру Джеймсом Бондом, стала известна киноманам во всем мире. Ее использовали во всех фильмах бондианы за исключением «Казино «Рояль» (2006). Норман считается автором темы даже после того как ее заново аранжировал Джон Барри.

Люди,Джон Барри,
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