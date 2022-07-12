103-летний мужчина назвал оригинальную причину долголетия

Джек Столлак из Нью-Йорка отметил знаменательную дату в субботу, 9 июля. В пансионате для пожилых, где проживает ветеран, для него устроили большую вечеринку, Столлак родился на Манхэттене в 1919 году. Мужчина четыре года прослужил в армии и принимал участие во Второй мировой войне. Вернувшись домой после войны, он женился и 73 года прожил в согласии с супругой Евой. За это время они стали родителями троих детей.