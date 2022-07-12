Как Бася Пасецкая изменила жизнь и едва не сошла с ума

Однажды скромная горничная из Беларуси не смогла промолчать и, возразив миллионеру, навсегда изменила свою жизнь.

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Иногда Золушке недостаточно вовремя появиться на балу и потерять хрустальную туфельку, чтобы заполучит сердце принца и пол царства в придачу. Басе Пасецкой пришлось пройти длинный и сложный путь, пока она не стала главой огромной корпорации.

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В поисках лучшей жизни

Голубоглазая и улыбчивая Бася Пасецкая все детство и юность прожила недалеко от Гродно. Девушка увлекалась искусством и даже получила диплом по этой специальности, но работы в городе не было, а ее знания были никому неинтересны. И Бася приняла отчаянное решение: она попрощалась с семьей и отправилась в поисках лучшей жизни за океан. Близкие недоумевали: «Кому ты нужна в Америке? Ты же полы мыть будешь!» Но Пасецкую это не пугало, она предчувствовала, что уборкой в чужих домах ее жизнь точно не ограничится. Предсказания родных сбылись — Бася, взявшая с собой всего 100 долларов и едва говорившая по-английски, могла устроиться только уборщицей. Но этот труд не казался ей стыдным: есть крыша над головой, еда, а зарплату можно понемногу откладывать. К тому же, устроилась мыть полы она в совсем не простой дом. Девушку наняла на работу жена Джона Сьюарда Джонсона — наследника корпорации Johnson & Johnson. Женщине понравилось, что эмигрантка не была болтливой, не требовала повышения зарплаты и молча выполняла свою работу. А Бася понемногу учила язык, наблюдала за нравами миллионеров и восхищалась коллекцией картин, которую собирал Джон.

Не смогла промолчать!

Но однажды Бася не смогла смолчать, хотя понимала, что ее могут уволить. В тот день Джон Сьюард привез домой новую картину известного художника, он очень гордился приобретением и показывал его всем членам семьи, повторяя, что смог купить работу кисти мастера за целое состояние. И вдруг скромная горничная подняла глаза и произнесла на ломаном английском: «Вас обманули. Это не оригинал, репродукция! Я могу сказать, кто из учеников мэтра ее написал. Вы переплатили!» Шокированный Джонсон тут же отправил картину на экспертизу и понял: Бася права. Ее осведомленность в искусстве поразила миллионера. Он предложил Пасецкой навсегда отложить ведро и швабру и стать ег консультантом по искусству. Так началось восхождение девушки из села к олимпу бизнеса.

Больше, чем работа

Сотрудничество Баси и Джона вскоре переросло в романтические отношения. Миллионер был старше консультанта на 32 года, но Пасецкую это не смущало. Возможно, она не питала к нему сильных чувств, но ценила доброту и нежность, с которой к ней относился Джон. Обманывать жену наследник империи не стал, он подал на развод, а для Баси снял квартиру в центре Нью-Йорка. Вскоре предыдущий брак был расторгнут официально. Восемь дней спустя Бася и Джон стали мужем и женой: от пышной церемонии женщина отказалась, чем восхитила супруга. Джонсон все больше влюблялся в яркую эмигрантку: она умела молчать, когда ее мнения не спрашивали, легко относилась ко всем причудам богача и не перечила ему, в отличие от бывших жен. А странностей в жизни Джона хватало. Он был одержим теориями заговора, поэтому на территории поместья построил бункер на случай ядерной войны, мечтал, что его похоронят вместе с любимой яхтой, и очень боялся прослушки, поэтому проверял каждую лампочку в доме — вдруг в ней прячется «жучок»! Бася ко всем этим причудам относилась безразлично. Она была занята новой ролью жены миллионера: покупала новые автомобили, гуляла по самым дорогим бутикам и скупала произведения искусства. Пасецкая считала, что это лучшая инвестиция, ведь сумки истлеют, а скульптуры и картины станут лишь дороже со временем.

Из жены миллионера во вдову-миллиардершу

Вскоре состояние 80-летнего Джона ухудшилось, у него обнаружили рак простаты. Лечение не помогало, в 1983 году миллионер скончался. И в жизни Баси началась еще одна глава. Неожиданно выяснилось, что Джон лишил наследства шестерых детей, переписав завещание в пользу Баси. Пасецкая неожиданно стала владелицей полу миллиардного состояния и главой огромной корпорации. Могло ли это понравиться наследникам Джона? Ответ очевиден. Дети миллионера обратились в суд с требованием признать, что отец переписал завещание, когда не мог отвечать за свои поступки. Они действовали решительно, надеясь не просто лишить четвертую жену Джона наследства, но и навсегда опорочить ее. В зале заседаний появлялись горничные, которые рассказывали, что Бася и Джон постоянно скандалили, а пока врачи реанимировали миллионера, его супруга листала глянцевый журнал. Паспецкая отвечала с тем же рвением: она отчаянно доказывала, что дети давно получили в дар трастовые фонды с миллионами на счетах, при этом не работали, а один из сыновей Джона едва мог читать. Слушания проходили столь эмоционально, что Бася начала терять рассудок. Женщина поспешила обратиться к специалистам и долго лечилась от депрессии. Однако на суде она появлялась по расписанию. В итоге Пасецкая стала наследницей 383 миллионов долларов и части

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