«Человек-сова»: как жил мужчина со странной аномалией

В XIX веке в Германской империи жил человек со странной аномалией. Он мог поворачивать голову на 180 градусов, из-за чего получил прозвище Человек-сова. О том, как жил мужчина с отклонением — в материале “Рамблера”.

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Страх родителей и первые деньги

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Мужчина по имени Мартин Эммерлинг родился в Германской империи в 1886 году. Впервые эту аномалию заметили его родители, но поняли, что это не влияет на здоровье малыша, поэтому не стали обращаться к врачам. Однако долго с вывернутой головой он не мог находиться, так как ему было трудно дышать. Так и началась история человека с вращающейся головой.

Однако его судьба была похожа на то, что происходило с другими людьми с отклонениями. Уже в юности он устроился работать в цирк, где зарабатывал свои первые деньги. Сначала он гастролировал по Европе, где стал популярен. На него приходило смотреть много людей, которые не верили, что он был таким с рождения.

Переезд в ненавистную страну

Когда Мартину было 24 года, он переехал в США, хотя не очень любил эту страну. Ему не нравился менталитет американцев, политика этого государства, и он открыто выражал свое отношение к стране, за что его даже называли нацистом. Несмотря на его мнение, люди продолжали приходить на его концерты и смотреть на Человека-сову. Туда он приехал вместе с труппой, и сменил фамилию на более привлекательную. Так он стал Мартином Лаурелло.

В США он добился успеха, женился на местной и купил дом в Балтиморе. Долгое время он успешно продолжал выступать с труппой, и завел детей. Его потомкам эта аномалия не передалась. Однако в личной жизни у него были большие проблемы. Из-за своего пренебрежительного отношения к американцам его жена писала на него заявления в полицию, его несколько раз арестовывали.

Новые номера

После того, как Лаурелло развелся с женой он решил сменить деятельность. Он продолжал организовывать цирковые номера, но уже сам занимался постановкой, а героями его шоу стали животные — кошки и собаки. Он дрессировал их, а потом показывал зрителям чудеса, которые могли делать животные.