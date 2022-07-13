«Много боли»: как парень зарабатывает миллионы на том, что спит

В июне 2022 года австралиец Джеки Боэм (Jakey Boehm) похвастался тем, что заработал за месяц более 30 тысяч долларов (примерно 1,8 миллиона рублей) с помощью стримов в TikTok, на которых он спал. Зрители платили ему за возможность контролировать то, что происходит в комнате, и издеваться над ним: включать свет, музыку, видео, пускать мыльные пузыри и бить спящего блогера током. Боэм не первый, кто придумал устраивать такой интерактив со зрителями. Большие деньги любители спать в прямом эфире зарабатывают и на популярной видеостриминговой платформе Twitсh. Откуда взялся этот интернет-тренд и чем он опасен для самих блогеров — в материале «Ленты.ру».

«Настоящий хаос»

Видео дня

«Стой! Зайди на мою страницу и начни контролировать то, что происходит в моей комнате, пока я сплю. Во время трансляции ты можешь отправить мне подарок: он включит либо вентилятор, либо свет, либо неоновую вывеску, либо какой-нибудь раздражающий звук. Заходи повеселиться и сделай так, чтобы я не уснул сегодня ночью», — обратился Боэм к пользователям в одном из своих первых анонсов трансляции.

Реклама австралийца сработала: анонс посмотрели более 80 тысяч раз. Многим пользователям понравилась идея досаждать спящему стримеру с помощью подарков. «Было очень смешно! Настоящий хаос», «Это было так забавно. Я думаю, что нам всем не хватало такого веселья», — позднее делились зрители впечатлениями от просмотра стрима.

Вскоре в комнате Боэма появились и другие предметы, которыми зрители могли управлять удаленно. Среди них были гирлянда, надувная кукла, генератор мыльных пузырей и большой экран для демонстрации видео. Но на этом австралиец не остановился: в одном из видео он объявил, что теперь любой желающий может ударить его током.

«Перед вами браслет-электрошокер, — говорит стример в ролике, демонстрируя устройство. — Он был создан для того, чтобы будить людей, которые слишком крепко спят, но я смог запрограммировать его так, что теперь вы можете использовать его во время стрима. Присоединяйтесь к эфиру, чтобы ударить меня током. Это безвредно, но болезненно»

В подписи к видео Боэм заверил, что этот браслет не несет угрозы здоровью.

«Это устройство доставляет много боли, но при этом является абсолютно безопасным. Оно было одобрено для общего использования», — отметил австралиец.

Большинство пользователей были в восторге от затеи блогера. «Уже подключаюсь к трансляции!», «Не могу дождаться стрима», «Можешь мне отправить этот браслет? Меня очень тяжело будить по утрам», «Мне нужен такой браслет для ночного дежурства», — шутили они в комментариях.

«Комната ходит ходуном»

Австралиец проводит стримы в TikTok практически каждый день, с одиннадцати часов вечера до шести часов утра. По словам блогера, чаще всего зрители совсем не дают ему заснуть, однако он терпит все издевательства ради донатов. «Каждую ночь происходит одно и то же: звук или свет включается каждые 10-15 секунд. И это все идет без перерыва», — жаловался Боэм.

Во время трансляции зрители отправляют блогеру платные подарки, каждый из которых запускает ту или иную технику в спальне блогера. Так, например, если ему присылают подарок в виде пончика (стоит 30 монет, или примерно 18 рублей), то на экране, установленном возле кровати, начинает играть видео с героем популярного мультсериала «Симпсоны» Гомером Симпсоном, известным своей любовью к пончикам.

А если зритель дарит Боэму льва (стоит 29 тысяч монет, или примерно 19 тысяч рублей), то в комнате раздается громкий рык животного, после чего одновременно включаются свет, вентилятор, неоновая вывеска и музыка. Самый дорогой подарок — значок Tiktok Universe (в переводе с английского означает «Вселенная TikTok», стоит 31 тысячу монет или примерно 21 тысячу рублей) — запускает одновременно всю технику в комнате блогера на пять минут.

На своей странице в TikTok блогер публикует самые яркие моменты из стримов. Так, одним из наиболее популярных стал ролик (2,7 миллиона просмотров), в котором Боэма будит ремикс на песню Barbie Girl группы Aqua. А в другом видео (5,8 миллиона просмотров) стример проснулся из-за того, что в его комнате начала играть песня с криками петуха.

Самым же популярным (8,3 миллиона просмотров) на странице блогера стал ролик, где зритель включает заглавную песню из детского телешоу «Барни и Друзья» и приводит в действие всю технику в комнате. Разбуженный блогер от злости бьет надувную куклу возле кровати, после чего хватается за подушку и начинает крутиться в постели, пытаясь спрятаться от падающих на него мыльных пузырей.

Постоянный зритель стримов австралийца Тони Райс признался, что готов часами наблюдать за тем, как блогер пытается заснуть. Больше всего ему нравится, когда Боэму приходят дорогие подарки — тогда все предметы в его спальне одновременно начинают работать. «Это всегда удивительное зрелище. Его комната ходит ходуном», — восхитился он.

«Докажите, что я не прав»

Подарки преобразовываются в алмазы, которые Боэм конвертирует в доллары и выводит на свою карту. Австралиец похвастался журналистам, что за май смог заработать на донатах пользователей 34 тысячи долларов (примерно 2,1 миллиона рублей). Правда, в другом интервью он назвал большую на тысячу долларов сумму.

Боэм планирует дальше развивать свой блог и придумывать новые способы развлечь зрителей. «Пока люди смотрят мои стримы и делают мне подарки, я буду выходить в прямой эфир», — говорит он

Чтобы привлечь больше зрителей, блогер нередко прибегает к различным уловкам. Так, в одном из видео (1,1 миллиона просмотров) Боэм предложил зрителям опровергнуть его слова о том, что не существует женских имен, которые начинаются на букву «Т» и заканчиваются на букву «А». «Докажите, что я не прав, присоединяйтесь к этой трансляции», — призвал он юзеров.

Ролик спровоцировал бурные обсуждения: под ним пользователи оставили тысячи комментариев с именами, которые подходят под эти условия. «Тамара, так звали мою бывшую подругу», «Татьяна. Так зовут меня», «Тереза. Со мной в классе учится девочка с таким именем», — ответили они.

Австралиец несколько раз пытался повторить успех этого поста. В одном из таких роликов (44,9 тысячи просмотров) Боэм предложил поспорить о том, существуют ли мужские имена, которые начинаются на «Д» и заканчиваются на «Н». Блогер настаивал на том, что таких имен нет, однако во второй раз уловка сработала не так эффективно. «Мне кажется, что он притворяется, потому что такие имена широко распространены», — предположил один из комментаторов.

О Боэме известно мало. Ему 28 лет. Перед тем, как прославиться в сети, австралиец был фрилансером, занимался разработкой веб-сайтов. Первые стримы своего сна он устроил в марте 2022 года. «Первая неделя стрима принесла мне около 5000 долларов (примерно 315 тысяч рублей). В тот момент я подумал: "Это серьезно. Я могу творить совершенно безумные вещи"», — вспомнил блогер.

Вскоре он бросил основную работу и начал устраивать трансляции каждую ночь. Сегодня на аккаунт Боэма подписано 585,3 тысячи человек, а его стримы собирают по несколько тысяч зрителей. Блогер хранит в секрете способ, с помощью которого ему удалось запрограммировать предметы в комнате так, чтобы они включались по команде зрителей. В ответ на многочисленные вопросы он просто называет себя компьютерным гуру.

Крупные суммы

Боэм далеко не первопроходец в своем деле. Одними из первых транслировать сон в сети начали в середине 2010-х годов пользователи YouNow — малоизвестного американского сервиса для видеотрансляций. Они даже придумали специальный хештег, который выделял их среди остальных блогеров, — #sleepingsquad (спящая команда — прим. «Ленты.ру»). Стримеры устанавливали камеру в комнате, включали трансляцию и просто ложились спать, не добавляя никакого интерактива для зрителей.

Затем идею спать в прямом эфире подхватили на Twitch. В 2017 году блогер Пол Денино (Paul Denino), известный под псевдонимом Ice Poseidon, заработал за стрим своего сна на Twitch 5000 долларов (примерно 311 тысяч рублей). Во время трансляции зрители будили его громкими звуками, например, включали запись стука в дверь или мужского крика. Чтобы тот или иной звук заиграл в комнате, где спал стример, пользователям надо было заплатить 100 долларов (примерно 6,3 тысячи рублей).

Одним из самых популярных стримеров, транслирующих свой сон на Twitch, стал Asian Andy (настоящее имя — Стивен). В августе 2020 года он заявил, что всего за одну ночь заработал 16 тысяч долларов (примерно один миллион рублей). Как и в случае с Ice Poseidon, зрители могли мешать Asian Andy, включая громкие звуки. Особенно им запомнилось то, как Стивен на протяжении ночи несколько раз вскакивал с кровати из-за шума и демонстративно рвал на себе футболку. «Представьте себя на месте продавца, который видит, как этот парень постоянно покупает себе новые футболки», — пошутил один из пользователей.

В том же году американский блогер Мэттью Ринаудо (Matthew Rinaudo), известный под псевдонимом Mizkif, из любопытства решил проверить, сколько он сможет заработать во сне, и на несколько часов лег спать во время трансляции. Чтобы зрителям не было скучно, стример установил специального бота: заплатив деньги, зрители с его помощью могли включить любое видео в углу экрана.

В этот раз блогер отключил колонки, чтобы его не разбудили никакие посторонние звуки. «Если честно, этот стрим стал приятным перерывом для меня. Обычно я все дни напролет играю в компьютерные игры», — признался Ринаудо. Пять часов трансляции принесли американцу 5,6 тысячи долларов (примерно 353 тысячи рублей). Часть этой суммы он потратил на игровую консоль Nintendo Switch, которую затем подарил одному из своих поклонников.

В TikTok такие стримы появились недавно, и пока Боэм — самый популярный на площадке блогер, который спит в прямом эфире. У блогера уже появились конкуренты, которые тоже разрешают зрителям будить себя громкими звуками и светом за деньги, но им пока не удается повторить успех австралийца.

«Похоже на зависимость»

С тем, что трансляции, во время которых стримеров будят громкими звуками и светом, могут быть опасны для их здоровья, соглашаются многие эксперты. Недостаток сна, возникающий у людей, устраивающих такие стримы, может привести к набору веса, снижению концентрации внимания, эмоциональной нестабильности и многим другим проблемам, утверждает сомнолог Тэйлор Лими.

Доктор Софи Босток добавляет, что если человек регулярно просыпается ночью из-за внешних раздражителей, то он погружается только в легкую фазу сна. А без глубокой фазы сна человек будет чувствовать себя уставшим на протяжении всего дня, его работоспособность будет снижена.

В апреле 2021 года международная группа ученых из Франции, Великобритании и Нидерландов опубликовала статью, в которой заявили об обнаруженной связи между недостатком сна и болезнью Альцгеймера — неизлечимым заболеванием мозга, которое приводит к недееспособности и в конце концов к летальному исходу. Согласно их исследованию, у людей в возрасте 50-60 лет, которые спят шесть и менее часов, риски развития этого недуга гораздо выше, чем у тех, кто спит по восемь часов.

Однако Боэм, готовый жертвовать сном ради денег и подписчиков, вряд ли беспокоится о том, как стримы могут повлиять на его здоровье в будущем.