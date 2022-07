Эминем анонсировал новый альбом со старыми песнями

Правда, радость поклонников омрачает тот факт, что в, казалось бы, новом альбоме не будет ни одной новой композиции. Эминем заявил, что просто решил собрать в анонсированный альбом лучшие песни прошлых лет. По некоторым данным, там будут хиты из альбома Relapse 2009 года, недавний дуэт со Снупом Доггом From the D и саундтрек к биографическому фильму об Элвисе Пресли The King and I.