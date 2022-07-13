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2 часа назад

Эминем анонсировал новый альбом со старыми песнями

Inc-News

Знаменитый исполнитель уже несколько лет не радовал публику новинками. Но вот, похоже, период творческого застоя для легендарного рэпера подошел к концу. По словам исполнителя, он уже записывает очередной альбом, который будет готов представить на суд зрителей совсем скоро – 5 августа.

Эминем анонсировал новый альбом со старыми песнями
Фото: Inc-NewsInc-News

Правда, радость поклонников омрачает тот факт, что в, казалось бы, новом альбоме не будет ни одной новой композиции. Эминем заявил, что просто решил собрать в анонсированный альбом лучшие песни прошлых лет. По некоторым данным, там будут хиты из альбома Relapse 2009 года, недавний дуэт со Снупом Доггом From the D и саундтрек к биографическому фильму об Элвисе Пресли The King and I.

Правда, словно угадав разочарование поклонников, Эминем пообещал, что помимо записи нового альбома отдельно сделает абсолютно новую композию и вскоре также публика ее услышит.

Люди,Эминем,Элвис Пресли,
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