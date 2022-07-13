Том Джонс прокомментировал слухи об обмороке перед концертом

82-летний британский эстрадный певец Том Джонс вышел на связь с поклонниками после того, как ему пришлось отложить концерт в Будапеште (Венгрия). 12 июля концерт был отменен в последний момент и перенесен на 16 августа. В СМИ ходили слухи о том, что перед концертом он упал в обморок, которые Джонс поспешил опровергнуть.