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1 час назад

82-летний Том Джонс вышел на связь после слухов об обмороке перед концертом

Газета.Ru

82-летний британский эстрадный певец Том Джонс вышел на связь с поклонниками после того, как ему пришлось отложить концерт в Будапеште (Венгрия). 12 июля концерт был отменен в последний момент и перенесен на 16 августа. В СМИ ходили слухи о том, что перед концертом он упал в обморок, которые Джонс поспешил опровергнуть.

Том Джонс прокомментировал слухи об обмороке перед концертом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Я совершил перелет из Великобритании в Будапешт и проснулся с больным горлом. Врач диагностировал вирусный ларингит и строго рекомендовал воздержаться от выступления, прописал отдых и лекарства",

- цитирует Тома Джонса NME.

Джонс выразил надежду, что воспаление вскоре пройдет и он сможет продолжить свой летний тур. Его следующее выступление должно состояться в Люксембурге 14 июля.

Ранее сообщалось, что 75-летний музыкант Карлос Сантана потерял сознание во время концерта.

Люди,Том Джонс,
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