Умер художник-концептуалист Андрей Филиппов

Российский художник-концептуалист Андрей Филиппов ушел из жизни в возрасте 63 лет. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на сестру художника, директора Центра творческих индустрий «Фабрика» Асю Филиппову.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Причиной смерти называют проблемы с сердцем. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Работы Филиппова экспонируются в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, Московском музее современного искусства, The Jane Voorhees Zimmerli Art Museum в Нью-Джерси, The Nasher Museum of Art at the Duke University в Дюрхеме, Музее современного искусства в Сент-Этьене, Ludwig Forum fuer Internationale Kunst в Аахене и Художественном музее Амоса Андерсона в Хельсинки.