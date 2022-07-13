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7 минут назад

Умер художник-концептуалист Андрей Филиппов

Lenta.ru

Российский художник-концептуалист Андрей Филиппов ушел из жизни в возрасте 63 лет. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на сестру художника, директора Центра творческих индустрий «Фабрика» Асю Филиппову.

Умер художник-концептуалист Андрей Филиппов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Причиной смерти называют проблемы с сердцем. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Филиппов родился в 1959 году в Петропавловске-Камчатском. В 1982-1984 годах был активным участником выставок московской галереи APTART. В 1987 году Филиппов стал одним из инициаторов основания «Клуба авангардистов», где собирались главные представители неофициального русского искусства, среди которых — Иосиф Бакштейн, Борис Матросов, Лев Рубинштейн, Никита Алексеев, Сергей Ануфриев, Елена Елагина, Вадим Захаров, Игорь Макаревич, Ирина Нахова и другие.

Работы Филиппова экспонируются в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, Московском музее современного искусства, The Jane Voorhees Zimmerli Art Museum в Нью-Джерси, The Nasher Museum of Art at the Duke University в Дюрхеме, Музее современного искусства в Сент-Этьене, Ludwig Forum fuer Internationale Kunst в Аахене и Художественном музее Амоса Андерсона в Хельсинки.

В числе наиболее известных произведений автора — «Пила», «Тайная вечеря» и «С колесом в голове». Последняя была признана в 2015 году «Проектом года» премии Кандинского.

Люди,Борис Матросов,Ася Филиппова,Елена Елагина,Игорь Макаревич,Иосиф Бакштейн,Сергей Ануфриев,Андрей Филиппов,Вадим Захаров,Никита Алексеев,Ирина Нахова,Лев Рубинштейн,
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