Боб Дилан запретил пользоваться мобильными телефонами на своих концертах

Американский автор-исполнитель Боб Дилан запретил посетителям своих концертов пользоваться мобильными телефонами. Об этом сообщает NME. В сентябре он начнет гастроли по Европе и даст концерты в Осло, Париже, Брюсселе, Амстердаме, в октябре будет гастролировать по Великобритании. Во время всех шоу зрителям запретят пользоваться мобильными телефонами - их попросят поместить устройства в специальные сумки, препятствующие их функционированию. Ранее сообщалось, что главный дирижер миланского театра "Ла Скала" Риккардо Шайи остановил концерт, потому что у одного из зрителей зазвонил телефон. Хор из оперы "Макбет" исполнял номер "Угнетенная родина", в котором группа шотландских беженцев рассказывает о судьбе своего народа. Звонок в партере раздался в момент эмоционального накала выступления. "Пожалуйста, отвечайте, мы потом продолжим", — обратился Шайи к хозяину телефона.