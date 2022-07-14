Чем знаменит ученый, кроме безумного фото с кошкой

В России его имя не слишком известно, зато фотографию с кошкой так или иначе видели многие. Существует легенда, что именно кошка помогла ученому совершить настоящий переворот в науке. "Рамблер" рассказывает, кто такой Юрий Кнорозов и почему его так плохо знают в своей стране.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Юрий Кнорозов родился в 1922 в Харьковской губернии. Говорят, что в детстве он получил удар по голове во время игры, тогда у него на некоторое время пропало зрение, но потом восстановилось. Став ученым, Кнорозов именно этим происшествием объяснял свои необычные способности. Кстати, в юности он увлекался шаманскими практиками. Возможно, на этом фоне возник интерес к культуре майя. Он с отличием окончил исторический факультет МГУ и занялся изучением древних языков.

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Через год он начал работать в Музее этнографии народов СССР в Ленинграде. Первую научную работу он опубликовал в 1952 году, а в 1955 защитил диссертацию, за которую ему присвоили докторскую степень. Это было невероятно, ведь обычно ученые сначала становятся кандидатами. Еще один мистический факт — ученый посвятил диссертацию исследованию "Сообщения о делах в Юкатане" францисканского монаха Диего де Ланды. Как этот манускрипт, а также "Кодексы майя" попали в руки Кнорозова история умалчивает. Ходила версия, что ученый вынес их в 1945 году из горящей библиотеки в Берлине, но во время войны он служил телефонистом в Москве.

В 1956 году он рассказывал о своем методе дешифровки письменности на конгрессе в Копенгагене, но после этого он не выезжал за границу вплоть до 1990 года. Во многом из-за этого его работы за рубежом были не так известны. Он активно продвигал математические методы расшифровки древних языков, а также предлагал письменность рассматривать как часть более сложной системы обмена информацией. Но этот подход оспаривал другой авторитетный ученый Эрик Томпсон, который активно критиковал работы Кнорозова, а его сторонников называл ведьмами. И лишь после смерти Томпсона исследованиями Кнорозова начали признавать в мире.

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Кстати, ученый говорил, что расшифровать письменность майя ему помогла его кошка Аспид, сокращенно Ася. Кнорозов наблюдал, как она учит своих котят различным действиям, а за тем эти наблюдения помогли ему создать статью о классификации сигнализации. Позже ученый неоднократно пытался указывать кошку как соавтора, но почему-то не встречал понимания у редакторов научных изданий.