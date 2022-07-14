Отдых по-королевски: куда отправится Миддлтон с семьей

Во время летних каникул семья герцогов Кембриджских всегда уезжает из Лондона и проводит некоторое время вне дома. В этом году наследники престола еще не выбрали направление для отдыха, поэтому СМИ предположили, куда может поехать королевская семья.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Обычно семейство направляется в свой норфолкский дом Анмер Холл, находящийся в поместье Сандрингем»,

– напоминают источники.

В прошлом году принц Уильям и Кейт Миддлтон отвезли детей в Иорданию, однако эта поездка вызвала много критики.

В этом году семейство может отправиться на острова Силли или в Озерный край на севере страны. Также есть вероятность, что в августе или сентябре внуки вместе с королевой Елизаветой поедут в Балморал.