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3 часа назад

Отдых по-королевски: куда отправится Кейт Миддлтон с семьей

РИА "ФедералПресс"

Во время летних каникул семья герцогов Кембриджских всегда уезжает из Лондона и проводит некоторое время вне дома. В этом году наследники престола еще не выбрали направление для отдыха, поэтому СМИ предположили, куда может поехать королевская семья.

Отдых по-королевски: куда отправится Миддлтон с семьей
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Обычно семейство направляется в свой норфолкский дом Анмер Холл, находящийся в поместье Сандрингем»,

– напоминают источники.

В прошлом году принц Уильям и Кейт Миддлтон отвезли детей в Иорданию, однако эта поездка вызвала много критики.

В этом году семейство может отправиться на острова Силли или в Озерный край на севере страны. Также есть вероятность, что в августе или сентябре внуки вместе с королевой Елизаветой поедут в Балморал.

Кейт Миддлтон рассказывала, что для нее важнее, чтобы дети запомнили совместный отдых и какие-то развлечения, а не то, как они вместе не могли сделать уроки, сообщает Marie Claire.

Люди,Анмер Холл,Кейт Миддлтон,
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