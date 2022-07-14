Отдых по-королевски: куда отправится Миддлтон с семьей

Во время летних каникул семья герцогов Кембриджских всегда уезжает из Лондона и проводит некоторое время вне дома. В этом году наследники престола еще не выбрали направление для отдыха, поэтому СМИ предположили, куда может поехать королевская семья.
«Обычно семейство направляется в свой норфолкский дом Анмер Холл, находящийся в поместье Сандрингем»,
– напоминают источники.
В прошлом году принц Уильям и Кейт Миддлтон отвезли детей в Иорданию, однако эта поездка вызвала много критики.
В этом году семейство может отправиться на острова Силли или в Озерный край на севере страны. Также есть вероятность, что в августе или сентябре внуки вместе с королевой Елизаветой поедут в Балморал.
Кейт Миддлтон рассказывала, что для нее важнее, чтобы дети запомнили совместный отдых и какие-то развлечения, а не то, как они вместе не могли сделать уроки, сообщает Marie Claire.