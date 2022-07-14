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2 часа назад

Экс-владелец "Студии 54" ушел из жизни с помощью эвтаназии

Мира Маркина

Марк Флейшман, экс-владелец популярного в Нью Йорке клуба "Студия 54", на 83-м году ушел из жизни при помощи эвтаназии, об этом написало издание Deadline.

Экс-владелец "Студии 54" ушел из жизни с помощью эвтаназии
Фото: Кадр из ролика YouTubeКадр из ролика YouTube

Сообщается, что последние годы Марк страдал от неизвестного, но тяжелого неврологического заболевания, которое не позволяло ему самостоятельно ухаживать за собой.

«Моя жена помогает мне лечь в постель, и я не могу одеться или обуться. Я иду по мягкому пути. Для меня это самый простой выход. Я собирался купить пистолет. Но заступилась моя жена. Мы начали искать место, где было бы законно найти кого-то, с кем можно было бы это сделать», — делился Флейшман.

Одна из швейцарских некоммерческих групп помогла ему решить этот вопрос и согласилась провести эвтаназию. Они сделали это с помощью смертельной дозы барбитуратов.

Ранее мы писали, что скончался актер и певец Адам Уэйд.

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