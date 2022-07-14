Экс-владелец "Студии 54" ушел из жизни с помощью эвтаназии

«Моя жена помогает мне лечь в постель, и я не могу одеться или обуться. Я иду по мягкому пути. Для меня это самый простой выход. Я собирался купить пистолет. Но заступилась моя жена. Мы начали искать место, где было бы законно найти кого-то, с кем можно было бы это сделать», — делился Флейшман.