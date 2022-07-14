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1 час назад

Харатьян рассказал об отличии москвичей

Lenta.ru

Российский актер Дмитрий Харатьян назвал главным отличием москвичей от жителей других городов пытливость. Своим мнением артист поделился в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Харатьян рассказал об отличии москвичей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Харатьян рассказал, что по приезде в столицу жители других городов стремятся узнать много новой информации о Москве. Они чаще, чем москвичи, изучают достопримечательности и больше ходят по музеям.

«Жители других городов, особенно когда они приезжают в Москву, более пытливые, приехали открывать, познавать и покорять, они более амбициозные в познании. А для москвичей Москва — это уже данность, потому они более расслабленные. Бывает, что жители других городов больше знают о Москве, чем сами москвичи», — считает актер.

Люди,Дмитрий Харатьян,
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