Харатьян рассказал об отличии москвичей

«Жители других городов, особенно когда они приезжают в Москву, более пытливые, приехали открывать, познавать и покорять, они более амбициозные в познании. А для москвичей Москва — это уже данность, потому они более расслабленные. Бывает, что жители других городов больше знают о Москве, чем сами москвичи», — считает актер.