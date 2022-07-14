Харатьян рассказал об отличии москвичей

Российский актер Дмитрий Харатьян назвал главным отличием москвичей от жителей других городов пытливость. Своим мнением артист поделился в разговоре с изданием «Москвич Mag».
Харатьян рассказал, что по приезде в столицу жители других городов стремятся узнать много новой информации о Москве. Они чаще, чем москвичи, изучают достопримечательности и больше ходят по музеям.
«Жители других городов, особенно когда они приезжают в Москву, более пытливые, приехали открывать, познавать и покорять, они более амбициозные в познании. А для москвичей Москва — это уже данность, потому они более расслабленные. Бывает, что жители других городов больше знают о Москве, чем сами москвичи», — считает актер.