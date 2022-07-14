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2 часа назад

Сын Арнольда Шварцнеггера остался без финансовой поддержки отца и стал риелтором

Газета.Ru

Сын Арнольда Шварценеггера после окончания колледжа лишился финансовой поддержки отца - и стал агентом по недвижимости. Об этом пишет издание Mirror.

Кем стал оставшийся без финансовой поддержки отца сын Шварцнеггера
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Арнольд Шварценеггер помог своему сыну Джозефу Баэне поступить в колледж, но предупредил, что прекратит его содержать сразу после окончания учебы. Актер сдержал свое слово: "Теперь ты сам по себе", - заявил он сыну.

24-летний Джозеф – начинающий актер и культурист, но сейчас он работает в сфере недвижимости, чтобы не зависеть от отца.

"Мне нужна была работа, а я не получал актерских ролей, которые, как мне казалось, я должен был получить. Поэтому я начал стажироваться в риелторской конторе",

- рассказал Джозеф. Вскоре Джозеф понял, что ему нравится работать в сфере недвижимости и получил лицензию. В начале этого года он отпраздновал свою первую сделку, о чем сообщил подписчикам:

"Продано! Поздравляю моих клиентов с продажей и спасибо за то, что доверили мне это дело",

- написал он.

Ранее "Газета.Ru" рассказала, что школьница из США запустила модный бренд и стала миллионершей в 15 лет.

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