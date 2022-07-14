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1 час назад

"Чужие люди": сын Высоцкого о конфликте с Влади

Мария Иглина

Владимир Высоцкий и актриса Марина Влади поженились за 10 лет до смерти артиста. Сын Высоцкого Никита признается, что после смерти отца ему так и не удалось найти общий язык с Влади. Подробнее об этом он рассказал в беседе с kp.ru.

"Чужие люди": сын Высоцкого о конфликте с Влади
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Да, у нас с ней конфликт. Миры очень уж разные… В душе она ко мне каких-то страшных претензий не имеет. Как и я к ней. Мы в общем-то чужие люди… Нам незачем мириться. Если бы это могло кому-то помочь… Но это просто не нужно",

— признался Никита.

Он также рассказ, что книга Влади "Владимир, или Прерванный полет" оскорбила его:

"В книге было несколько неуважительных характеристик людей, которых я любил и люблю: моей мамы, моего деда… Марина — человек жесткий и прямой".

Ранее вдова Мамонова рассказала, помогают ли ей друзья умершего мужа.

Люди,Марина Влади,
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