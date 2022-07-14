"Чужие люди": сын Высоцкого о конфликте с Влади

"Да, у нас с ней конфликт. Миры очень уж разные… В душе она ко мне каких-то страшных претензий не имеет. Как и я к ней. Мы в общем-то чужие люди… Нам незачем мириться. Если бы это могло кому-то помочь… Но это просто не нужно",