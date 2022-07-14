"Чужие люди": сын Высоцкого о конфликте с Влади

Владимир Высоцкий и актриса Марина Влади поженились за 10 лет до смерти артиста. Сын Высоцкого Никита признается, что после смерти отца ему так и не удалось найти общий язык с Влади. Подробнее об этом он рассказал в беседе с kp.ru.
"Да, у нас с ней конфликт. Миры очень уж разные… В душе она ко мне каких-то страшных претензий не имеет. Как и я к ней. Мы в общем-то чужие люди… Нам незачем мириться. Если бы это могло кому-то помочь… Но это просто не нужно",
— признался Никита.
Он также рассказ, что книга Влади "Владимир, или Прерванный полет" оскорбила его:
"В книге было несколько неуважительных характеристик людей, которых я любил и люблю: моей мамы, моего деда… Марина — человек жесткий и прямой".