Ивана Трамп: биография, фото в молодости, какой она была

14 июля экс-президент США Дональд Трамп сообщил о смерти своей первой супруги Иваны Трамп. Женщина скончалась в своем доме в Нью-Йорке на 74-м году жизни.
«С прискорбием сообщаю всем тем, кто ее любил, что Ивана Трамп скончалась у себя дома в Нью-Йорке. Ее гордостью и радостью были трое ее детей, Дональд-младший, Иванка и Эрик. Она так гордилась ими, как и мы все так гордились ею», — написал Трамп.
Бывший президент США отметил также, что его первая супруга была замечательной, красивой и удивительной женщиной, которая прожила прекрасную и вдохновляющую жизнь.
Ивана была первой супругой Дональда Трампа, в этом союзе у них на свет появились трое детей. Ивана и Дональд прожили в браке 15 лет, с 1977 по 1992 гг.
Причиной смерти Иваны Трамп стала остановка сердца, об этом сообщило одно из американских изданий. В полиции уточнили, что им еще предстоит провести расследование и выяснить, что же произошло в доме первой супруги 45-го президента США Дональда Трампа. В органах отметили, что тело женщины без сознания было обнаружено ими возле лестницы в ее квартире. Упала ли она самостоятельно или что-то этому поспособствовало – в этом предстоит разобраться полиции.
Ивана Мари Зельничкова (при рождении) родилась в Чехословакии в 1949 году. Ее отец Милош Зельничек был инженером-электриком, а мать – Мари Францова – телефонисткой. С детства Ивана увлекалась лыжным спортом и любила внимание. Ей уже юном возрасте удалось принять участие в съемках одного из детских сериалов для Чехословацкого телевидения.
Родители, а в особенности отец, активно поощряли увлечение дочери зимними видами спорта. По рассказам самой Иваны Мари в свое время она даже была отобрана запасным членом группы в Чехословацкую лыжную команду во время зимних Олимпийских игр 1972 года. Специализацией спортсменки были спуск и слалом. Однако эта информация не была подтверждена позже генеральным секретарем Чехословацкого олимпийского комитета.
Первым мужем тогда еще Иваны Мари Зельничковой стал инструктор по лыжным гонкам австрийского происхождения Альфред Винкльмайр. Они поженились в 1971 году, а уже в марте 1972 года Ивана получила австрийское гражданство. Однако их брак не просуществовал долго и уже в 1973 году в Лос-Анджелесе Ивана и Альфред развелись.
После развода с австрийским инструктором по лыжным гонкам Ивана всерьез увлеклась лириком и драматургом Джорджем (Иржи) Стейдлом, но ему была уготована суровая судьба – писатель погиб в автомобильной катастрофе в 1973 году, потому этим романтическим отношениям не суждено было продлиться долго.
После трагической смерти Джорджа Стейдла Ивана приняла решение эмигрировать в Канаду. Там она стала жить в Монреале с владельцем лыжного бутика Джорджем (Иржи) Сыроваткой, с которым тайно встречалась уже около шести лет.
После эмиграции в Канаду, первое время Ивана жила в Монреале. Вечерами девушка занималась английским, желая довести свой уровень в изучении языка до совершенства, а днем работала лыжным инструктором. Помимо этого в Канаде Ивана успела поработать моделью и принять участие в рекламной кампании летних Олимпийских игр 1976 года, проходивших в Монреале. За время работы моделью в Канаде девушка успела посотрудничать с универмагом «Eaton's» и дизайнерским магазином одежды «Auckie Sanft».
Знакомство Иваны и Дональда Трампа состоялось в 1976 году в модном ресторане Maxwell's Plum. Ивана пришла со своими подругами, другими моделями, поужинать в популярном месте, однако очередь в ожидании свободных столиков заставила их довольно долго стоять. Именно в это время к ней и подошел к этому моменту уже известный каждому жителю Нью-Йорка предприниматель Дональд Трамп. Он предложил девушке свою помощь в решении этого вопроса и договорился о том, чтобы их пропустили вне очереди. Дональд остался ужинать в компании девушек и самой Иваны. Позже он оплатил весь их счет и довез до отеля на своем лимузине. Несмотря на то, что на следующее утро Ивана уже улетала обратно в Монреаль, их общение не прекратилось. Позже она рассказывала, что бизнесмен буквально заваливал ее многочисленными дорогими подарками, цветами, присылал даже вырезки из газет, в которых были перечислены его заслуги – так будущий 45-ый президент Соединенных штатов Америки старался понравится девушке, покорившей его сердце.
Дональд и Ивана обвенчались уже спустя год отношений, хоть до встречи с ней Трамп даже и не думал о семье. Венчание состоялось в Мраморной Коллегиальной церкви на Манхэттене в Нью-Йорке. Они безупречно сходились взглядами на жизнь хотя бы в том смысле, что оба стремились к деньгам и популярности.
Почти сразу после заключения брака в семье Иваны и Дональда родился первый ребенок - Дональд-младший. Ивана делилась, что в этот момент вся семья будто выдохнула - у империи появился наследник. Хоть женщина и считала Дональда надежным в финансовом и в других планах человеком, она отмечала, что он был не из тех отцов, которые будут гулять и играть с детьми. Он начал активнее общаться с их общими тремя детьми лишь когда с ними стало возможно разговаривать о бизнесе и рабочих вопросах, так рассказывала Ивана.
Ивана была не только супругой и матерью детей Дональда, но и его деловым партнером. Она занималась дизайн-проектами при строительстве Grand Hyatt Hotel и Trump Plaza, а после стала директором Trump Castle в Атлантик-Сити. И, надо сказать, она отлично справлялась со своими обязанностями, что многократно отмечал в различных интервью сам Трамп.
Семейные дела сильно разладились, когда со стороны Дональда начались измены. Ивана приняла твердое и тяжелое решение уйти от него, когда узнала о его романе с Марлой Мейплз. Ивана и Дональд официально развелись в 1992 году. При разводе Ивана получила 14 миллионов долларов, 45-комнатный особняк в Коннектикуте, квартиру в «Трамп-Плаза» и пользование резиденцией «Мар-а-Лаго» в течение одного месяца в год.
Всего у Иваны было 4 мужа, с последним из них она окончательно рассталась в 2019 году. За время с момента расставания с Трампом, Ивана участвовала в очень многих проектах и продолжала активную предпринимательскую деятельсность. Желание всегда быть на слуху не покидало ее и в благородном возрасте. Ивана написала несколько книг, среди них есть и советы для тех, кто развелся, и автобиографичные истории. Она занималась разработкой собственной линии одежды, ювелирных изделий и косметических средств, которые были реализованы с помощью телевидения, владела акциями крупной Хорватской газеты и возглавляла модную компанию с демонстрационным залом под названием «Дом Иваны». Ивана довольно часто давала телевизионные интервью и посещала популярные ток-шоу в качестве гостя. Вела свои колонки во многих журналах, чаще всего это были советы для женщин.