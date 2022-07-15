Ивана Трамп: биография, фото в молодости, какой она была

14 июля экс-президент США Дональд Трамп сообщил о смерти своей первой супруги Иваны Трамп. Женщина скончалась в своем доме в Нью-Йорке на 74-м году жизни.

«С прискорбием сообщаю всем тем, кто ее любил, что Ивана Трамп скончалась у себя дома в Нью-Йорке. Ее гордостью и радостью были трое ее детей, Дональд-младший, Иванка и Эрик. Она так гордилась ими, как и мы все так гордились ею», — написал Трамп.

Видео дня

Бывший президент США отметил также, что его первая супруга была замечательной, красивой и удивительной женщиной, которая прожила прекрасную и вдохновляющую жизнь.

Ивана была первой супругой Дональда Трампа, в этом союзе у них на свет появились трое детей. Ивана и Дональд прожили в браке 15 лет, с 1977 по 1992 гг.

Причина смерти

Причиной смерти Иваны Трамп стала остановка сердца, об этом сообщило одно из американских изданий. В полиции уточнили, что им еще предстоит провести расследование и выяснить, что же произошло в доме первой супруги 45-го президента США Дональда Трампа. В органах отметили, что тело женщины без сознания было обнаружено ими возле лестницы в ее квартире. Упала ли она самостоятельно или что-то этому поспособствовало – в этом предстоит разобраться полиции.

Детство Иваны Трамп

Ивана Мари Зельничкова (при рождении) родилась в Чехословакии в 1949 году. Ее отец Милош Зельничек был инженером-электриком, а мать – Мари Францова – телефонисткой. С детства Ивана увлекалась лыжным спортом и любила внимание. Ей уже юном возрасте удалось принять участие в съемках одного из детских сериалов для Чехословацкого телевидения.

Родители, а в особенности отец, активно поощряли увлечение дочери зимними видами спорта. По рассказам самой Иваны Мари в свое время она даже была отобрана запасным членом группы в Чехословацкую лыжную команду во время зимних Олимпийских игр 1972 года. Специализацией спортсменки были спуск и слалом. Однако эта информация не была подтверждена позже генеральным секретарем Чехословацкого олимпийского комитета.

Первые серьезные романы

Первым мужем тогда еще Иваны Мари Зельничковой стал инструктор по лыжным гонкам австрийского происхождения Альфред Винкльмайр. Они поженились в 1971 году, а уже в марте 1972 года Ивана получила австрийское гражданство. Однако их брак не просуществовал долго и уже в 1973 году в Лос-Анджелесе Ивана и Альфред развелись.

После развода с австрийским инструктором по лыжным гонкам Ивана всерьез увлеклась лириком и драматургом Джорджем (Иржи) Стейдлом, но ему была уготована суровая судьба – писатель погиб в автомобильной катастрофе в 1973 году, потому этим романтическим отношениям не суждено было продлиться долго.

После трагической смерти Джорджа Стейдла Ивана приняла решение эмигрировать в Канаду. Там она стала жить в Монреале с владельцем лыжного бутика Джорджем (Иржи) Сыроваткой, с которым тайно встречалась уже около шести лет.

Жизнь в Канаде

После эмиграции в Канаду, первое время Ивана жила в Монреале. Вечерами девушка занималась английским, желая довести свой уровень в изучении языка до совершенства, а днем работала лыжным инструктором. Помимо этого в Канаде Ивана успела поработать моделью и принять участие в рекламной кампании летних Олимпийских игр 1976 года, проходивших в Монреале. За время работы моделью в Канаде девушка успела посотрудничать с универмагом «Eaton's» и дизайнерским магазином одежды «Auckie Sanft».

Знакомство и брак с Дональдом Трампом

Знакомство Иваны и Дональда Трампа состоялось в 1976 году в модном ресторане Maxwell's Plum. Ивана пришла со своими подругами, другими моделями, поужинать в популярном месте, однако очередь в ожидании свободных столиков заставила их довольно долго стоять. Именно в это время к ней и подошел к этому моменту уже известный каждому жителю Нью-Йорка предприниматель Дональд Трамп. Он предложил девушке свою помощь в решении этого вопроса и договорился о том, чтобы их пропустили вне очереди. Дональд остался ужинать в компании девушек и самой Иваны. Позже он оплатил весь их счет и довез до отеля на своем лимузине. Несмотря на то, что на следующее утро Ивана уже улетала обратно в Монреаль, их общение не прекратилось. Позже она рассказывала, что бизнесмен буквально заваливал ее многочисленными дорогими подарками, цветами, присылал даже вырезки из газет, в которых были перечислены его заслуги – так будущий 45-ый президент Соединенных штатов Америки старался понравится девушке, покорившей его сердце.

Дональд и Ивана обвенчались уже спустя год отношений, хоть до встречи с ней Трамп даже и не думал о семье. Венчание состоялось в Мраморной Коллегиальной церкви на Манхэттене в Нью-Йорке. Они безупречно сходились взглядами на жизнь хотя бы в том смысле, что оба стремились к деньгам и популярности.

Почти сразу после заключения брака в семье Иваны и Дональда родился первый ребенок - Дональд-младший. Ивана делилась, что в этот момент вся семья будто выдохнула - у империи появился наследник. Хоть женщина и считала Дональда надежным в финансовом и в других планах человеком, она отмечала, что он был не из тех отцов, которые будут гулять и играть с детьми. Он начал активнее общаться с их общими тремя детьми лишь когда с ними стало возможно разговаривать о бизнесе и рабочих вопросах, так рассказывала Ивана.

Ивана была не только супругой и матерью детей Дональда, но и его деловым партнером. Она занималась дизайн-проектами при строительстве Grand Hyatt Hotel и Trump Plaza, а после стала директором Trump Castle в Атлантик-Сити. И, надо сказать, она отлично справлялась со своими обязанностями, что многократно отмечал в различных интервью сам Трамп.

Семейные дела сильно разладились, когда со стороны Дональда начались измены. Ивана приняла твердое и тяжелое решение уйти от него, когда узнала о его романе с Марлой Мейплз. Ивана и Дональд официально развелись в 1992 году. При разводе Ивана получила 14 миллионов долларов, 45-комнатный особняк в Коннектикуте, квартиру в «Трамп-Плаза» и пользование резиденцией «Мар-а-Лаго» в течение одного месяца в год.

Чем занималась Ивана после развода с Дональдом Трампом