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41 минуту назад

В США соседи удочерили пенсионерку, лишившуюся мужа и дома

Газета.Ru

В Глендейле, США, семья приютила пожилую соседку, которую выселили из дома и у которой умер муж, сообщает CBS.

В США соседи удочерили пенсионерку, лишившуюся мужа и дома
Фото: CBSCBS

В январе 2021 года у Джин ЛеВар умер муж, с которым она прожила 58 лет. Когда полицейские зашли в дом, чтобы забрать тело, они увидели, что условия жизни не соответствуют нормам, поэтому опечатали здание. Одинокую женщину приютили соседи, хотя они ее практически не знали.

В семье Сильвас восемь детей, в их доме всего три комнаты, однако они посчитали, что смогут «удочерить» пожилую женщину. Мальчики отдали пенсионерке свою комнату, а сами стали спать на диване.

О женщине узнали волонтеры. Поскольку ее муж был ветераном военно-морского флота, пенсионерка попала под программу помощи, вследствие чего ей бесплатно восстановили дом. Женщина планирует жить там вместе с членами своей новой семьи.

Ранее сообщалось, что пожилые муж и жена после смерти больше года находились в собственном доме.

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