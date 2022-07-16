В США соседи удочерили пенсионерку, лишившуюся мужа и дома

В Глендейле, США, семья приютила пожилую соседку, которую выселили из дома и у которой умер муж, сообщает CBS.

Фото: CBS CBS

В январе 2021 года у Джин ЛеВар умер муж, с которым она прожила 58 лет. Когда полицейские зашли в дом, чтобы забрать тело, они увидели, что условия жизни не соответствуют нормам, поэтому опечатали здание. Одинокую женщину приютили соседи, хотя они ее практически не знали.

В семье Сильвас восемь детей, в их доме всего три комнаты, однако они посчитали, что смогут «удочерить» пожилую женщину. Мальчики отдали пенсионерке свою комнату, а сами стали спать на диване.

О женщине узнали волонтеры. Поскольку ее муж был ветераном военно-морского флота, пенсионерка попала под программу помощи, вследствие чего ей бесплатно восстановили дом. Женщина планирует жить там вместе с членами своей новой семьи.