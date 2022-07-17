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37 минут назад

Опубликован официальный портрет Камиллы Паркер-Боулз

Газета.Ru

Королевский дворец Великобритании отметил 75-летие герцогини Корнуолльской Камиллы Паркер-Боулз публикацией ее нового официального портрета. Об этом сообщает Daily Mail.

Опубликован официальный портрет Камиллы Паркер-Боулз
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Снимок герцогини, сидящей с фарфоровой чашкой чая перед тарелкой с персиками в плетеном стуле, был сделан в саду ее имения Рэй Милл Хауз в графстве Уилтшир. За съемку отвечал фотограф Крис Джексон. Герцогиня отметит 75-летие, которое приходится на 17 июля, небольшим семейным ужином в имении принца Уэльского Хайгроув в графства Глочестершир. Предполагается, что на праздновании к ней присоединятся дочь Лора Лопес, сын Том Паркер-Боулз и младшая сестра Аннабел Эллиот.

Том Паркер-Боулз, известный британский колумнист и кулинарный писатель, ранее стал одним из авторов выпуска журнала Country Life, приглашенным редактором стала его мать. В своей колонке он написал, что Камилла Паркер-Боулз самостоятельно выращивает белые персики, а один из ее любимых десертов - "Персик Мельба", представляющий собой бланшированные персики, подаваемые с малиновым кули и шариком ванильного мороженого.

Люди,Крис Джексон,
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