Россиян восхитил московский милиционер из 80-х

«Раньше форма была красивая, а сейчас как у слесарей», «Белые перчатки — вообще бомба. Жаль, что нет у нас больше милиции. А то, что сейчас, это не наша защита», «Красивая форма, но интересно, они и летом перчатки носили?» — прокомментировали юзеры внешний вид постового.