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4 часа назад

Россиян восхитил московский милиционер из 80-х

Мослента

Снимок московского милиционера из 1980-х годов в группе «Москва» во «ВКонтакте» восхитил россиян. На фото изображен молодой мужчина в белой форменной рубашке и белых перчатках, белой фуражке, галстуке и темных брюках на фоне милицейской машины охро-синего цвета.

Россиян восхитил московский милиционер из 80-х
Фото: МослентаМослента

«Раньше форма была красивая, а сейчас как у слесарей», «Белые перчатки — вообще бомба. Жаль, что нет у нас больше милиции. А то, что сейчас, это не наша защита», «Красивая форма, но интересно, они и летом перчатки носили?» — прокомментировали юзеры внешний вид постового.

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