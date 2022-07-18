Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+23° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
4 часа назад

Вадим Галыгин начал писать сказки для взрослых

Даша Краснова

Звезда Comedy Club Вадим Галыгин неожиданно раскрыл в себе талант писателя. Перебирая полку с черновиками, телеведущему попались рабботы 15-летней давности. И он решил что-то с ними сделать. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Вадим Галыгин начал писать сказки для взрослых
Фото: кадр из передачикадр из передачи

«Никогда не писал песен, попробовал – получилось. Недавно перебирал черновики (у меня их несколько коробок, до сих пор все пишу от руки) и наткнулся на старую сказку, которую мы написали с Тимуром Хваном лет 15 назад. Начал читать, она мне показалась смешной», — поделился актер.

По горячим следам Галыгин вновь взял в руки ручку. Артист поставил перед собой цель написать два варианта сказки, один из которых будет 18+.

«Сейчас пишу параллельно взрослый и детский варианты этой сказки. Всем рекомендую – не бойтесь находить новые увлечения».

До этого мы рассказывали, что Эмбер Херд напишет книгу о браке с Джонни Деппом.

Люди,Вадим Галыгин,Джонни Депп,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители