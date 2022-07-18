Вадим Галыгин начал писать сказки для взрослых

«Никогда не писал песен, попробовал – получилось. Недавно перебирал черновики (у меня их несколько коробок, до сих пор все пишу от руки) и наткнулся на старую сказку, которую мы написали с Тимуром Хваном лет 15 назад. Начал читать, она мне показалась смешной», — поделился актер.