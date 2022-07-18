Вадим Галыгин начал писать сказки для взрослых

Звезда Comedy Club Вадим Галыгин неожиданно раскрыл в себе талант писателя. Перебирая полку с черновиками, телеведущему попались рабботы 15-летней давности. И он решил что-то с ними сделать. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
«Никогда не писал песен, попробовал – получилось. Недавно перебирал черновики (у меня их несколько коробок, до сих пор все пишу от руки) и наткнулся на старую сказку, которую мы написали с Тимуром Хваном лет 15 назад. Начал читать, она мне показалась смешной», — поделился актер.
По горячим следам Галыгин вновь взял в руки ручку. Артист поставил перед собой цель написать два варианта сказки, один из которых будет 18+.
«Сейчас пишу параллельно взрослый и детский варианты этой сказки. Всем рекомендую – не бойтесь находить новые увлечения».
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